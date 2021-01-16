Шаман готовится к походу на Кремль 8 16.01.2021, 17:16

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Александр Габышев

Александр Габышев уверен, что «демон будет свергнут в августе 2021 года».

Якутский шаман Александр Габышев планирует начать новый поход в Москву в марте 2021 года. Об этом он сообщил в интервью редакции Сибирь.Реалии, отметив, что намерен "на белой лошади пройти по землям предков" в Якутии, а затем добраться до Иркутска, где к нему присоединится основная часть отряда. Габышев признался, что в ближайшее время ждет, что "власти попытаются его убить, так как он не стал подчиняться и не замолчал".

– Я должен обязательно посетить Алтай вместе с вами – это тоже место силы всей России. Потом пройдем через всю Сибирь, дойдем до уральских территорий, а там и до Москвы уже рукой подать, – начинает Габышев беседу в специальной группе телеграм-канала, где сторонники шамана обсуждают его политическую программу. Дать интервью он согласился только в этой группе, пояснив, что хочет, чтобы его ответы – аудиосообщения – слышали сразу все участники.

– Первая попытка похода до Кремля закончилась неудачей. Думаете, второй раз вам дадут дойти до Москвы?

– Бояться не надо. Не то время, не те обстоятельства. Храбрость горы свернёт. Я не боюсь. Может, меня завтра (что очень вероятно) возьмут и убьют. Я к этому готов. Да, думаю, попытаются убить, так как не захотел подчиняться и не замолчал.

– Какая у вас на сей раз цель?

– Цель осталась та же: дойти до Москвы, до Кремля, бороться там с темными силами, со злыми духами во власти. Согласно предсказанию, нам удастся свергнуть демона, для того и идем.

– Последний раз новости о вас были в конце июля, после второй принудительной госпитализации, когда вас выписали. Вы тогда говорили, что хотите заняться здоровьем, подумать о работе, "жить своей жизнью". Это можно было понять так, будто от идеи похода в Москву вы отказались. А теперь передумали? Что произошло? Что хотите от нового похода?

– Да, я сначала говорил: "Всё, не пойду в поход" и тому подобное. Но вы забываете, что я небесный воин, и мне не чуждо искусство войны. Чтобы выиграть битву, нужно многое применять, ребята.

– Кто вас будет сопровождать? Общаетесь ли с кем-то из своего отряда, как дела у них, присоединятся ли они?

– В походе меня будет сопровождать отряд мой, и не только мой. Добровольцев много будет. Общаюсь, конечно, вот сейчас сижу же, в чате общаюсь. Остальные пока пропали, ждут своего часа. Когда начнется поход, все появятся.

– Почему на белом коне и автомобилях, а не пешком, как раньше?

– Белый цвет для меня – символ чистоты помыслов, символ свободы, символ правды. А почему – на коне? Потому что так быстрее. Я сколько времени-то потерял тут, пока меня держали. (Смеется.) Сейчас уже пешком не успею. На коне – рраз, и всю Россию обскакать. И удобно – спрыгнул и сразу готов к бою.

А почему не на машине – так потому что я как шаман, духовный человек, не должен терять связь с землей-матушкой. Она меня подпитывает энергетически. Ну и на машине, поезде, самолете – после победы наезжусь.

– Нужно успеть в Кремль к определенному сроку?

– Да, мне как шаману предсказано, что демон будет свергнут в августе 2021 года. Я эту дату и не скрывал никогда. Пешком к ней, конечно, уже не успеть.

– Почему, на ваш взгляд, власти проявляют к вам такое внимание, если опасаются – чего именно?

– Ну, это уже вопрос к ним. Не ко мне. (Хохочет.) Не по адресу. К ним обращайтесь – авось ответят.

– Как к вам и идее похода относятся ваши родственники, знакомые, жители Якутии, с которыми вы общаетесь еще с "допоходных" времен?

– Опасаются этого [идеи похода]. Ну, их понять можно: сейчас каждому в стране угрожает опасность, членам моего отряда и их родным – тем более. За любой митинг – задерживают, если студент – выгоняют [из вуза]. И вот мы идем как раз для того, чтобы искоренить этот страх. Чтобы все дышали легко, свободными себя чувствовали. Как в моей молодости – когда весь мир нам был открыт. Сейчас этого их [жителей страны] лишили.

– Расскажите, пожалуйста, о двух принудительных госпитализациях в психиатрический стационар – весной и летом прошлого года. Как с вами там обращались, как и чем лечили, чего хотели добиться?

– Скажу, во-первых – всем прощение от меня, и силовикам, и чиновникам. Всей элите – прощение.

Но я не вещь, чтобы меня забирать, я воин. Чтобы меня пришли, забрали, как вещь, – нет, этого не будет. Я воин, ребята. Ну и если в психушку меня, если получится, все же заберут, то только полутрупом. Там все равно смерть, ребята.

– Ваш поход начался почти 2 года назад. Что изменилось, на ваш взгляд, в России за это время, как изменилось отношение людей к власти?

– Россия очень разная, много противоречий, недопонимания даже среди жителей одного региона. Да, даже внутри моего отряда. Что уж говорить о всей стране. Ничего, наведем здесь порядок. Будем строить новую страну, новую Россию, где все будем счастливы и свободны.

– Будет ли, на ваш взгляд, интересен новый поход людям так же, как предыдущий?

– Мы уже видим, что интересен. В соцсетях нас поддерживают, людей не пугают угрозы штрафов и так далее – пишут посты, присылают средства, просто добрые слова.

На вопрос, чем сейчас зарабатывает сам шаман, Габышев не ответил. Возможно, вопрос затерялся в общем чате его сторонников, на сегодня насчитывающем больше сотни участников. Тем не менее, в закрепленном сверху анонсе группы указаны банковские реквизиты "для поддержки похода шамана".

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