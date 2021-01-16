Лукашенко закручивают шайбы 13 Владимир Мозговой, «Новая газета»

16.01.2021, 17:49

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Рене Фазель после визита в Беларусь получил не только осуждение хоккейной общественности, но и «черную метку» от спонсоров.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель после визита в Беларусь к Лукашенко получил не только осуждение хоккейной общественности за свою «миротворческую миссию», но и «черную метку» от спонсоров. Компания Nivea Men первой известила ИИХФ, что не станет «спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если будет подтверждение, что он пройдет в Беларуси». Это намного серьезнее, чем заявления политиков и представителей хоккейных федераций ряда европейских стран, — с ними у Фазеля еще хватало аргументов спорить, а против спонсоров не попрешь.

Президент ИИХФ оказался в близкой к коллапсу ситуации, которую надо было решать еще осенью. Фазель до последнего цепляется за возможность проведения чемпионата мира в двух странах — Беларуси и Латвии, обосновывая свою позицию тем, что «контракты с федерациями этих стран заключены давно и для их разрыва, грозящего серьезными финансовыми потерями, нужны веские основания».

Политическая ситуация в Беларуси, вызванная прежде всего желанием Лукашенко любой ценой остаться при власти, была понятна еще с августа: масштаб мирных протестов только ужесточал масштаб и жестокость репрессий, а признаки каких-то послаблений в действиях Лукашенко не просматривались — он предпочитал делать вид, что все идет «демократическим путем». Рене Фазель тоже предпочитал делать вид, что ничто чемпионату мира не угрожает, несмотря на давление со стороны отдельных стран, и что ИИХФ придерживалась и придерживается принципа «спорт вне политики».

Последние дни ситуацию ничуть не прояснили, но Фазель после визита в Минск изменил риторику, фактически признав, что на проведение чемпионата мира в Беларуси шансов почти не осталось. Ему пришлось объяснять, что в Минск они с генеральным секретарем ИИХФ Хорстом Лихтнером отправлялись, чтобы использовать возможность как-то воздействовать на Лукашенко.

Вплоть до того, что «мы дали понять, что чемпионат мира по хоккею невозможен без изменения политической ситуации в стране».

Оказавшийся в положении ужа на сковородке, бедный Рене уже не повторяет как мантру лозунг «спорт вне политики», говоря про использование любого, даже малейшего шанса услышать хотя бы намек от Лукашенко на возможность диалога с оппозицией. Этого намека — опять же по словам президента ИИХФ — не последовало. А про обещанные Лукашенко изменения в Конституции и новые выборы, пока в тюрьмах сидят несогласные с режимом участники мирных протестов, и говорить не стоит — Фазель понимает, что это вызовет еще большее раздражение.

Внешне визит ничем не напоминал «миротворческую миссию», о которой Фазель начал говорить уже постфактум. Ранее речь шла лишь о «прояснении ситуации». Неудивительно, что на дружеские объятия и заверения белорусской стороны, что «никаких угроз проведению чемпионата мира не существует», очень существенная часть хоккейного сообщества прореагировала столь остро.

Одним из проявлений этой реакции стало предложение Латвийской хоккейной ассоциации принять все 16 сборных и провести все матчи чемпионата мира в Риге — как и было 15 лет назад. Рене Фазель сообщил о предложении Латвии, о намерении Датского хоккейного союза и переговорах с Федерацией хоккея Словакии по тому же поводу, известив общественность о том, что до принятия окончательного решения «нужно провести еще несколько встреч».

Деньги так или иначе ИИХФ потеряет, и немалые — счет будет предъявлен и за отказ от Минска, и за перенос, который тоже будет стоить дорого. А на счетах у ИИХФ после отмены чемпионата мира — 2020 в Швейцарии и без того, вероятно, немного средств. Но на кону стоят не только деньги, но и репутация, которая за последние месяцы изрядно пострадала. Репутация Федерации хоккея России как главного союзника Лукашенко может пострадать не меньше, если не больше.

Представлять Рене Фазеля исключительно миротворцем в силу его вполне прагматической, а отнюдь не идеалистической натуры — глупо. Его надежда на то, что чемпионат мира в Минске может стать шагом к белорусскому примирению (а для этого вроде как и следовало использовать шанс договориться с Лукашенко), выглядит по меньшей мере наивно. Хоккей — не разменная монета, рассчитывать же на то, что чемпионат мира объединит народ и власть после всего ею совершенного — вовсе глупо.

Спасать чемпионат мира необходимо, но теперь уже без Беларуси. Вопросов, в том числе юридического и финансового характера, возникнет множество, но, похоже, другого выхода нет.

Да его и не было.

Владимир Мозговой, «Новая газета»

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