«Чиновники Лукашенко презирают и смеются над ним почти в открытую» 1 17.01.2021, 8:58

Они уверены, что Таракан уже закончился.

Бывший глава Главного государственно-правового управления администрации Лукашенко Александр Пласковицкий заявил в интервью «Радыё Свабода» о том, что для государственного аппарата узурпатор уже — списанный материал.

— Как вы оцените позицию номенклатуры, чиновников? Вы сами в нашем последнем разговоре, в августе 2020 года, за несколько дней до выборов, заявляли, что «государственный аппарат Лукашенко ненавидит».

— Я склонен повторить этот свой тезис и сейчас. Все, что я знаю о белорусских чиновниках, свидетельствует о том, что они Лукашенко презирают и смеются над ним почти в открытую. Но мысль о том, что наш «партгосактив» не монолитный — это ошибка.

Здесь хочу выразить два тезиса. Когда я еще был подростком, один очень титулованный партизан, будучи пьяным, сказал мне такую вещь. Говорит, что у нас в стране во время войны почти все одновременно были и в партизанах, и в полицаях. Так и здесь. Наши чиновники теперь не столько боятся, сколько просто смотрят на эту драку и ждут, когда и чем она закончится…

Это не стальной монолит, это овечье стадо. И это стадо никуда не сдвинется, пока не почувствует, что настало их время получить плоды чужой драки. Да, они ненавидят Лукашенко, но он очень мало мешает им заниматься тем, чем они занимаются…

Они уверены, что Саша уже закончился, и будут ждать, когда это будет объявлено официально.

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