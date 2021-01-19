Иммунитет: пять способов его укрепить и пять – чтобы разрушить 19.01.2021, 14:32

Факторы, от которых зависит сопротивляемость нашего организма инфекциям.

Если вы подхватываете ОРВИ или грипп один-два раза в год, это нормально. Если вы оправляетесь от болезни в течение недели, а после выздоровления ничто не напоминает о недуге – скорее всего, ваш иммунитет достаточно силен и обеспечивает вам надежную защиту. Но многие ли из нас могут похвастаться сильным иммунитетом? И делаем ли мы все возможное, чтобы не разрушить свою специфическую защиту? Что можно сделать, чтобы укрепить иммунитет, а чего делать не стоит ни в коем случае – чтобы не оставить себя без защиты, пишет healthinfo.ua.

Что ослабляет иммунитет?

Недостаток сна

Во время ночного отдыха наше тело и мозг не только обновляются: во сне иммунная система «перезаписывается», внося в список опасностей новые бактерии и вирусы, с которыми столкнулась в течение дня. Но если вы ночь от ночи не высыпаетесь, этот механизм не может работать эффективно – и в итоге ваша защита становится хуже. Как продемонстрировало исследование, результаты которого были опубликованы в европейском физиологическом журнале Pflugers Archiv, для подрыва иммунитета достаточно всего шесть ночей не высыпаться. После этого срока организм будет хуже отвечать на прививки, а ОРВИ или грипп будут протекать тяжелее и потребуются больше времени на выздоровление.

Сидячий образ жизни

Никак не можете избавиться от кашля? Проверьте, насколько активный образ жизни вы ведете: исследование, результаты которого были опубликованы в «Британском журнале спортивной медицины», показало: у тех добровольцев, которые занимались спортом один раз в неделю или не занимались вовсе, на выздоровление требовалось на 42% больше времени. Кроме того, симптомы протекали тяжелее. Даже небольшая, но ежедневная спортивная нагрузка (например, пешая прогулка) уже сделает ваш иммунитет сильнее.

Плохое питание

А еще точнее – пищей с высоким содержанием насыщенных жиров. Они провоцируют развитие воспалительных процессов в организме, перегружая иммунную систему и в итоге ослабляя ее. Следите за тем, чтобы в вашем рационе было достаточно ненасыщенных жиров: растительных масел, рыбного жира, орехов. Эти продукты помогают нашему организму бороться с воспалительными процессами и даже распознавать патогены.

Антибиотики

Антибиотики – отличная штука, но относиться к ним лучше как к последнему аргументу и расчехлять только если все прочие методы уже испробованы. Дело в том, что антибиотики не только помогают нам в борьбе с инфекциями, но и способны уменьшить количество борющихся с болезнями белых кровяных клеток. Это подтвердило исследование на мышах, результаты которого были опубликованы в «Американском журнале генетики человека». И всякий раз, принимая антибиотики, вы ослабляете свой иммунитет. Помните об этом!

Алкоголь

Алкоголь подавляет иммунную систему, а систематическое его употребление может понизить эффективность лейкоцитов в борьбе с опасными бактериями и уменьшить способность организма к производству клеток-защитников, которые идентифицируют и убивают бактерии и вирусы. Помните, что в течение целого дня после приема алкоголя ваша естественная защита снижена!

Что укрепляет иммунитет?

Смех

Каждый раз, когда вы смотрите комедию или просто хихикаете с друзьями над одними вам понятными шутками, вы делаете свой иммунитет немного сильнее. Все дело в том, что смех повышает уровень антител в крови и лейкоцитов, которые атакуют и убивают бактерии и вирусы.

Здоровое питание

Не устаем повторять: самое плохое, что мы можем сделать – от перейти на рацион, бедный жирами. Чем больше здоровых жиров – мононенасыщенных, богатых полезными кислотами – мы едим, тем реже болеем. Дело в том, что жиры необходимы для производства гормоноподобных соединений, которые помогают регулировать реакцию иммунной системы на инфекцию. И если вы едите мало жиров или предпочитаете вредные транс-жиры, вашей иммунной системе может просто не хватить сил на полноценную борьбу.

Спорт

Спорт – это здоровье? несомненно! Чем более активный образ жизни мы ведем, тем сильнее наша иммунная система, которая производит все больше клеток крови, способных атаковать опасных захватчиков. Хотите простужаться в два раза реже? Занимайтесь спортом пять раз в неделю!

Отдых

Заниматься спортом важно, но еще важнее – давать своему телу отдых. После полуторачасовой непрерывной нагрузки выработка клеток, борющихся с микробами, называемых макрофагами, временно падает, и наши шансы заболеть повышаются. Поэтому обязательно нужно устраивать выходные и давать организму возможность перезагрузиться.

Правильная обувь

Мама была права: холодные ноги – прямой путь к простуде. Участники одного из исследований держали ноги в тазу с холодной водой, а их «коллеги» — в пустой миске. Спустя пять дней заболел каждый пятый из первой группы и каждый десятый – из второй. Самое время присмотреть себе теплую обувь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».