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Медики нашли новый способ попадания COVID-19 в легкие

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  • 21.01.2021, 8:28
  • 3,610
Медики нашли новый способ попадания COVID-19 в легкие

Названы еще одни «входные ворота» для коронавируса.

Китайские ученые обнаружили новый способ попадания коронавирусной инфекции в легкие человека.

Соответствующее исследование опубликовали в журнале Cell Research. Эксперты заявили, что "входными воротами" в клетки легких и бронхов для COVID-19 может быть не только белок ACE2.

ACE2 считается основным каналом проникновения коронавируса. Как выяснилось, им может быть и фермент AXL.

Что такое AXL

AXL – это мембранный белок, который отвечает за многие физиологические процессы, в том числе выживание клеток, их деление и иммунные ответы.

Ученые определили, что отключение этих рецепторов может значительно сократить число вирусных копий РНК в эпителиальных клетках легких человека.

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