Медики нашли новый способ попадания COVID-19 в легкие

Медики нашли новый способ попадания COVID-19 в легкие3
- 21.01.2021, 8:28
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Названы еще одни «входные ворота» для коронавируса.
Китайские ученые обнаружили новый способ попадания коронавирусной инфекции в легкие человека.
Соответствующее исследование опубликовали в журнале Cell Research. Эксперты заявили, что "входными воротами" в клетки легких и бронхов для COVID-19 может быть не только белок ACE2.
ACE2 считается основным каналом проникновения коронавируса. Как выяснилось, им может быть и фермент AXL.
Что такое AXL
AXL – это мембранный белок, который отвечает за многие физиологические процессы, в том числе выживание клеток, их деление и иммунные ответы.
Ученые определили, что отключение этих рецепторов может значительно сократить число вирусных копий РНК в эпителиальных клетках легких человека.