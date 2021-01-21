закрыть
21 января 2021, четверг, 11:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске на проспекте Независимости произошла массовая авария

  • 21.01.2021, 9:51
  • 2,346
В Минске на проспекте Независимости произошла массовая авария

Движение по проспекту затруднено.

Из разных источников поступает информация о ДТП с серьезными последствиями на проспекте Независимости (район станции метро «Борисовский тракт»), случившемся сегодня утром. На видео, присланных очевидцами, можно рассмотреть как минимум четыре легковушки, ставшие участниками аварии, сообщает onliner.by.

Авария произошла на участке проспекта напротив Восточного кладбища — среди столичных водителей место известно как опасное. Мы неоднократно указывали на проблему данного участка, на отсутствие разделительного ограждения.

На место происшествия выехало две машины скорой помощи, для устранения последствий столкновения прибыли спасатели. В Минской ГАИ подтвердили факт ДТП, движение транспорта на данном участке серьезно затруднено.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гаага ждет
Гаага ждет Андрей Санников
Нужно убрать аллерген
Нужно убрать аллерген Николай Статкевич
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня Леонид Невзлин
Белорусские силовики по-прежнему «протекают»
Белорусские силовики по-прежнему «протекают» Анджей Почобут