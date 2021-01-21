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Украинскую певицу предлагают лишить государственных наград за выступление на концерте у Лукашенко

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  • 21.01.2021, 17:45
  • 3,592
Украинскую певицу предлагают лишить государственных наград за выступление на концерте у Лукашенко
Ирина Билык

Ирина Билык попала в скандал.

Народная артистка Украины Ирина Билык попала в скандал после выступления на приеме у Лукашенко в честь Старого нового года.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко предложил лишить ее всех государственных наград.

«Я считаю, что после выступления перед диктатором в Минске Ирину Билык нужно как минимум лишить всех этих званий и орденов, чтобы не ставить под угрозу смысл этих наград. Поддержка диктатуры не должна просто так сходить с рук», — считает Гончаренко.

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