Украинскую певицу предлагают лишить государственных наград за выступление на концерте у Лукашенко

Украинскую певицу предлагают лишить государственных наград за выступление на концерте у Лукашенко16
- 21.01.2021, 17:45
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Ирина Билык попала в скандал.
Народная артистка Украины Ирина Билык попала в скандал после выступления на приеме у Лукашенко в честь Старого нового года.
Народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко предложил лишить ее всех государственных наград.
«Я считаю, что после выступления перед диктатором в Минске Ирину Билык нужно как минимум лишить всех этих званий и орденов, чтобы не ставить под угрозу смысл этих наград. Поддержка диктатуры не должна просто так сходить с рук», — считает Гончаренко.