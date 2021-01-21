Госдолг России, рубль и акции падают в ожидании протестов 2 21.01.2021, 18:37

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Участники рынка уверены в грядущих санкциях, вопрос лишь в их жесткости.

Российский фондовый, валютный и долговой рынки в четверг оказались во власти почти фронтальных продаж на фоне нарастающих геополитических рисков из-за ареста Алексея Навального и ожиданий протестных акций, призывы к которым наводнили соцсети, передает finanz.ru.

На 17.37 по Минску индекс МосБиржи снижается на 1,08%, а индекс РТС - на 1,49% на фоне дружного падения почти всех «голубых фишек».

Сбербанк теряет 1,89%, «Газпром» - 2,3%, «Роснефть» - 2,5%, ЛУКОЙЛ - 1,71%, «Норникель» - 0,43%, «Яндекс» - 1%.

Из крупных компаний дорожают разве что «Ростелеком» и Совкомфлот, и то на мизерные величины - 0,1% и 0,06% соответственно.

Возобновилось падение на рынке российского госдолга: индекс RGBI, отслеживающий цены ОФЗ, теряет 0,18% и находится в шаге от нового минимума с апреля прошлого года.

Вслед за долговым рынком слабеет рубль, несмотря на налоговый период, заставляющий экспортеров продавать валюту для выплат в бюджет.

Доллар прибавляет 47 копеек по сравнению с открытием торгов и 22 копейки относительно среды и торгуется по 73,74 рубля. Евро подорожал на 57 копеек, до 89,53 рубля, а ранее в ходе сессии достигал отметки 89,92 - максимальной за неделю.

На российские активы давит «геополитический» шум, связанный с событиями вокруг Навального и возможными протестами», пишут аналитики «Локо-Инвест».

Митинг 23 января за освобождение оппозиционер взорвал российский TikTok: хештеги #свободуНавальному, #23января и подобные им набрали к 11 утра 21 января более 200 млн просмотров, подсчитали «Открытые медиа».

По данным Der Spiegel, Европарламент подготовил резолюцию с требованием к лидерам ЕС ввести санкции против России за Навального и остановить проект «Северный поток-2».

«Сам по себе этот факт негатива для рубля не несет, поскольку огромные средства уже потрачены на строительство, а будущие поступления в прогнозах явно не учитывались. Но общий тренд на ограничение экономического сотрудничества с РФ, если он будет продолжен, негативно скажется на средне/долгосрочных перспективах рубля и всей экономики», - говорит директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

В четверг к западным лидерам, требующим освободить Навального, присоединилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Федеральное правительство считает, что это было бы правильным. И очень срочно», - заявила она на пресс-конференции в Берлине.

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