Леонида Судаленко оставили под стражей и перевели в СИЗО 21.01.2021, 20:39

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Леонид Судаленко

Фото: DW

Помощница правозащитника — на свободе.

Спустя 72 часа после задержания правозащитник, лауреат французской премии «Свобода-Равенство-Братство» и премии «Хартии-97» Леонид Судаленко не вышел на свободу. Его оставили под стражей еще на 10 суток и перевели в СИЗО, сообщает «Гомельская вясна».

Напомним, Леонида Судаленко задержали утром 18 января по дороге в офис и отвезли в СК. Он подозреваемый по ст. 342 (Финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок).

За две недели до задержания у Судаленко прошли обыски — дома и на Полесской, 52, где находится офис Гомельского общественно-политического центра. Были изъяты техника, БЧБ-флаги, а также документы, которые касаются деятельности правозащитника.

Поздно вечером 18 января была задержана и помощница Судаленко Мария Тарасенко.

Спустя трое суток ее отпустили, сообщает ПЦ «Вясна».

Правозащитные организации признали Судаленко и Тарасенко политзаключенными и потребовали их немедленного освобождения.

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