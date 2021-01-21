закрыть
21 января 2021, четверг, 22:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Леонида Судаленко оставили под стражей и перевели в СИЗО

  • 21.01.2021, 20:39
  • 1,350
Леонида Судаленко оставили под стражей и перевели в СИЗО
Леонид Судаленко
Фото: DW

Помощница правозащитника — на свободе.

Спустя 72 часа после задержания правозащитник, лауреат французской премии «Свобода-Равенство-Братство» и премии «Хартии-97» Леонид Судаленко не вышел на свободу. Его оставили под стражей еще на 10 суток и перевели в СИЗО, сообщает «Гомельская вясна».

Напомним, Леонида Судаленко задержали утром 18 января по дороге в офис и отвезли в СК. Он подозреваемый по ст. 342 (Финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок).

За две недели до задержания у Судаленко прошли обыски — дома и на Полесской, 52, где находится офис Гомельского общественно-политического центра. Были изъяты техника, БЧБ-флаги, а также документы, которые касаются деятельности правозащитника.

Поздно вечером 18 января была задержана и помощница Судаленко Мария Тарасенко.

Спустя трое суток ее отпустили, сообщает ПЦ «Вясна».

Правозащитные организации признали Судаленко и Тарасенко политзаключенными и потребовали их немедленного освобождения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гаага ждет
Гаага ждет Андрей Санников
Нужно убрать аллерген
Нужно убрать аллерген Николай Статкевич
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня Леонид Невзлин
Белорусские силовики по-прежнему «протекают»
Белорусские силовики по-прежнему «протекают» Анджей Почобут