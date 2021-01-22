Какие курсы доллара и евро установили обменники в Беларуси под конец рабочей недели 22.01.2021, 11:30

Где сегодня выгоднее покупать валюту?

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 0,38% — до 2,5469 рубля, евро укрепился на 0,55% — до 3,0967 рубля, а российский рубль снизился на 0,88% — до 3,4291 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.15, сообщает tut.by.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,59 рубля (Банк БелВЭБ), а ниже всего — 2,548 рубля (Абсолютбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, БСБ Банке, Paritetbank — 2,542 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БСБ Банке — 3,14 рубля, а ниже всего — в МТБанке — 3,096 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в БСБ Банке — 3,091 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».