В Японском море обнаружили водоросли для борьбы с коронавирусом 23.01.2021, 17:44

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Содержащиеся в них вещества блокируют образование в артериях сгустков крови.

Китайские ученые изучили бурые водоросли Ecklonia kurome и пришли к выводу, что содержащиеся в них полисахариды способны бороться с коронавирусом. Открытие принадлежит биологам из Китайской академии наук, пишет lenta.ua.

Специалисты изучили сахаристые соединения, присутствующие в Ecklonia kurome, обитающих в Японском море. У населения Китая эти морские водоросли пользуются огромной популярностью. Местные жители используют их в рецептах традиционной медицины и потребляют в виде еды. Считается, что содержащиеся в них вещества блокируют образование в артериях сгустков крови и защищают клетки от воздействия радиации. В новом исследование ученые решили проверить, насколько действенными окажутся эти водоросли против коронавирусной инфекции нового типа.

Биологи приготовили растворы с частицами SARS-CoV-2. Все они были обработаны веществами, выделенными из клеток Ecklonia kurome. Результат показал, что остановить размножение вируса способно даже минимальное количество полисахарида, название которому пока не придумано. Соединение проходит под номером 375. Оно активно мешает работе белка 3CLpro, способствующего объединению частиц SARS-CoV-2. Более того, этот сахар не позволял вирусу объединяться с рецепторами ACE2, помогающими патогену проникать в клетки.

Успешные результаты на клеточных культурах заставили китайских специалистов задуматься о проведении дальнейших этапов исследования. Ученые в ближайшее время проверят, как полисахарид из водорослей влияет на развитие коронавируса в организме животных. После этого они исследуют, насколько безопасно его использовать в качестве лекарственного средства.

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