Над Пинском появились загадочные световые столбы

Над Пинском появились загадочные световые столбы2
- 24.01.2021, 13:19
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Знак с неба?
В Пинском районе наблюдалось довольно редкое атмосферное явление, которое называют «световые столбы», пишут naviny.by.
Появление вертикальных колонн света в небе можно увидеть в зимнее время. Как правило, они образуются после заката или перед восходом, когда Солнце находится на линии горизонта. Для появления этого удивительного атмосферного феномена необходимы высокая влажность воздуха и холодная погода.
Редкое атмосферное явление запечатлел житель Пинска Максим Федоришин.