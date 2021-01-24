Украина выходит из локдауна: как изменилась ситуация с эпидемией коронавируса 24.01.2021, 17:13

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В украинском Минздраве планируют вернуться к адаптивному карантину.

Сегодня в Украине заканчивается действие коронавирусного локдауна. В Министерстве здравоохранения утверждают, что за две недели действия ограничений ситуация с заболеваемостью в стране улучшилась, по состоянию на 24 января в Украине подтвердили почти четыре тысячи новых случаев COVID-19, пишет "Зеркало недели. Украина".

По данным мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, на сегодняшний день средний показатель загруженности коек по стране составляет 27,4%. Во всех областях он ниже предельного уровня.

Уровень инцидентности во всех регионах страны превышает предельно допустимый показатель. Пик выявления новых случаев заболевания пришелся на 15-19 января.

Уровень заболеваемости превышает предельно допустимую отметку в 320 случаев на 100 тысяч населения в Запорожской и Николаевской областях, приближается - в Черкасской и Черновицкой, а также в Киеве. Базовый уровень заболеваемости (40 человек на 100 тысяч) превышен во всех областях страны, предельный - более чем в половине регионов.

Активных больных больше в Киеве, Николаевской, Запорожской, Черниговской, Черновицкой и Киевской областях. Меньше - в Ривненской области, Закарпатье и на Волыни.

По данным СНБО, за время действия локдауна количество выздоровевших от ковид увеличилось: в конце декабря их было почти вдвое больше активных больных, сейчас - более чем в четыре раза.

В среднем по Украине делают 146 340 тестов на 1 млн человек, речь идет как о тестах ПЦР, так и о тестировании методом ИФА. Больше всего - в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. В то же время в эпидемически-сложных Николаевской, Черкасской и Черновицкой областях охват населения тестированием остается низким.

25 января, в Украине завершается действие локдауна (режима жестких ограничений, введенных для борьбы с эпидемией коронавируса). Но более мягкие карантинные ограничения продолжат действовать до 31 марта.

После окончания локдауна в Минздраве планируют вернуться к адаптивному карантину. С понедельника младшие школьники смогут вернуться за парты, старшеклассников и студентов ждут смешанная и очная формы обучения. В МОН просят руководство учебных заведений принимать решение с учетом эпидситуации в регионе.

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