На новом городском кладбище под Пинском почти не осталось свободных мест 25.01.2021, 13:04

Фото: media-polesye.by

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Новое городское кладбище у деревни Торгошицы, которая находится под Пинском, открыли 10 лет назад. Сегодня оно почти заполнено.

Как рассказали «Медиа-Полесью» кладбищенские работники, при таких темпах захоронения, как сейчас, свободных для захоронения мест может хватить лишь до осени.

Если раньше здесь ежемесячно предавали земле 60-70 покойников, то в последнее время заметно больше. В ноябре 2020 года похоронили более 90 человек, в декабре – 118.

Связано ли это с пандемией коронавируса, собеседники не знают. Наше дело, говорят они, предоставить место для захоронения, данные в журнал записать, а непосредственно похоронами занимаются компании по оказанию ритуальных услуг.

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