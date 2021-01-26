Apple вернула себе первенство в рейтинге самых дорогих брендов 4 26.01.2021, 21:06

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Стоимость бренда составляет $263,4 млрд.

Американская корпорация Apple названа самым дорогим брендом 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Brand Finance Global 500, передает gordonua.com.

Стоимость бренда оценили в $263,4 млрд. Компания вышла на лидирующую позицию впервые за пять лет, в 2020 году она занимала третью строчку рейтинга.

На втором месте – онлайн-ретейлер Amazon со стоимостью бренда $254,18 млрд. Далее расположились Google ($191,2 млрд), Microsoft ($140,4 млрд), Samsung Group ($102,6 млрд).

"По мере того, как новые технологии повышают ценность бренда во всех отраслях, [американский производитель электромобилей] Tesla оставляет позади традиционные автомобильные марки с самым быстрым ростом стоимости бренда в рейтинге на 158%", – отметили в отчете.

Бренд в 2020 году оценили в $31,9 млрд. Tesla в 2020 году занимала 147-ю позицию в рейтинге ценности бренда со стоимостью $13,4 млрд.

Apple – производитель компьютеров, смартфонов, аудиоплееров, программного обеспечения. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.

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