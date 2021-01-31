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В Киеве проходит Марш памяти о белорусском Герое Украины Михаиле Жизневском

  • 31.01.2021, 18:26
В Киеве проходит Марш памяти о белорусском Герое Украины Михаиле Жизневском

Видеофакт.

Как сообщает Telegram-канал «Баста!», в Киеве белорусы и украинцы вышли на Марш в память о Михаиле Жизневском, который погиб во время Революции Достоинства в Украине.

Михаил Жизневский принимал участие в акции протеста в Киеве с первых дней — он входил в самооборону, которая охраняла Евромайдан. Белорус посмертно удостоен двумя высшими государственными наградами Украины — званиями и орденами Героя Небесной сотни и Героя Украины.

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