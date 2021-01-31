Шаг за шагом к общей победе! 31.01.2021, 23:00

Вечерние акции и марши прошли по всей стране.

В Беларуси продолжаются протесты.

Партизаны столичного Бульвара Шевченко выходят каждый день.

Сухарево приветствует автомобилистов, а те в свою очередь приветствуют протестующих гудками.

Лукашенко в автозак! - скандирует Молодечно на вечернем марше.

Дзержинск-Койданово на вечерней цепи солидарности.

Брестчане выражают поддержку активистке Полине Шарендо-Панасюк, которая уже месяц находится за решеткой

Борисов призывают соблюдать свободы и права человека прописанные в конституции.

Шаг за шагом к общей победе!

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