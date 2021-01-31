Шаг за шагом к общей победе!
- 31.01.2021, 23:00
Вечерние акции и марши прошли по всей стране.
В Беларуси продолжаются протесты.
Партизаны столичного Бульвара Шевченко выходят каждый день.
Сухарево приветствует автомобилистов, а те в свою очередь приветствуют протестующих гудками.
Лукашенко в автозак! - скандирует Молодечно на вечернем марше.
Дзержинск-Койданово на вечерней цепи солидарности.
Брестчане выражают поддержку активистке Полине Шарендо-Панасюк, которая уже месяц находится за решеткой
Борисов призывают соблюдать свободы и права человека прописанные в конституции.
Шаг за шагом к общей победе!