Мужская сборная Беларуси по гандболу стартовала в отборе Евро с победы
- 5.01.2021, 21:22
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Белорусы победили норвежцев.
Мужская сборная Беларуси в стартовом матче квалификации чемпионата Европы-2022 победила команду Норвегии, передает pressball.by.
БЕЛАРУСЬ — НОРВЕГИЯ — 33:25 (17:10)
Минск. Дворец спорта "Уручье". Начало — в 17.30.
Судьи — Бартош Лещински, Марчин Пехота (оба — Польша).
БЕЛАРУСЬ: Кишов, Мороз (1); Подшивалов (2), Астрашапкин (1), Сельвесюк, Гайдученко (4), Вайлупов (4), Кулак (4), Королек (3), Юринок (3), Кулеш (7), Алехин, Бохан (1), Самойло (1), Ярош (1), Лукашевич (1).
НОРВЕГИЯ: Хейерен, Хауг, Имсгард; Рамбо (5), Хакай (1), Эк Ага, Бартольд (7), Скеннингсен (4), Хорген (2), Бальстад, Хаугсенг (2), Бойлесен (2), Хофстад, Николайсен (1), Грендаль (1), Торесен Лиен.
ГРУППА 6: БЕЛАРУСЬ — 2 очка (1 матч), Норвегия — 2 (2), Латвия — 0 (0), Италия — 0 (1).