Николай Автухович тяжело перенес коронавирус

Николай Автухович тяжело перенес коронавирус1
- 6.01.2021, 22:29
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Политзаключенного вывозили на стационарное лечение в госпиталь.
Политзаключенный Николай Автухович тяжело перенёс коронавирус. Об этом в своём facebook сообщил друг Николая, Василий Завадский.
"Спешу сообщить, что сегодня наконец-таки адвокат смогла увидеть Николая Автуховича.
Микола тяжело перенес коронавирус, его вывозили на стационарное лечение в госпиталь. ИВЛ не было, но был на кислороде.
Сейчас чувствует сильную слабость, одышку при нагрузке.
По-прежнему не имеет самых нужных вещей, одежды, средств гигиены, лекарств. Но надеемся, что всё это наконец-то примут в передачах или посылках.
Напомню, что завтра, в православное Рождество, у Миколы День рождения".