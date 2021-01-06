Николай Автухович тяжело перенес коронавирус 1 6.01.2021, 22:29

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Николай Автухович

Политзаключенного вывозили на стационарное лечение в госпиталь.

Политзаключенный Николай Автухович тяжело перенёс коронавирус. Об этом в своём facebook сообщил друг Николая, Василий Завадский.

"Спешу сообщить, что сегодня наконец-таки адвокат смогла увидеть Николая Автуховича.

Микола тяжело перенес коронавирус, его вывозили на стационарное лечение в госпиталь. ИВЛ не было, но был на кислороде.

Сейчас чувствует сильную слабость, одышку при нагрузке.

По-прежнему не имеет самых нужных вещей, одежды, средств гигиены, лекарств. Но надеемся, что всё это наконец-то примут в передачах или посылках.

Напомню, что завтра, в православное Рождество, у Миколы День рождения".

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