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Николай Автухович тяжело перенес коронавирус

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  • 6.01.2021, 22:29
  • 3,012
Николай Автухович тяжело перенес коронавирус
Николай Автухович

Политзаключенного вывозили на стационарное лечение в госпиталь.

Политзаключенный Николай Автухович тяжело перенёс коронавирус. Об этом в своём facebook сообщил друг Николая, Василий Завадский.

"Спешу сообщить, что сегодня наконец-таки адвокат смогла увидеть Николая Автуховича.

Микола тяжело перенес коронавирус, его вывозили на стационарное лечение в госпиталь. ИВЛ не было, но был на кислороде.

Сейчас чувствует сильную слабость, одышку при нагрузке.

По-прежнему не имеет самых нужных вещей, одежды, средств гигиены, лекарств. Но надеемся, что всё это наконец-то примут в передачах или посылках.

Напомню, что завтра, в православное Рождество, у Миколы День рождения".

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