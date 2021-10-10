Названы возможные причины крушения самолета с парашютистами в России 10.10.2021, 13:36

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Пилоты успели сообщить важную информацию перед падением.

Легкий самолет с парашютистами упал в Татарстане (РФ) утром 10 октября. Погибли 16 человек, еще шестеро пострадали. По словам президента республики Рустама Минниханова, после взлета пилоты сообщили об отказе одного из двигателей.

В качестве одной из возможных причин крушения легкого самолета L-410 в Татарстане рассматривается перегруз, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости».

«На борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями», — сказал собеседник ТАСС. По его словам, также есть версии о неисправности самолета и ошибке экипажа.

Источник «Интерфакса» рассказал, что в качестве основной причины крушения рассматривается отказ техники.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что перед крушением пилоты доложили об отказе одного из двигателей. «На высоте 70 м пилоты доложили, что один левый двигатель отказал и запросили вынужденную посадку», — сказал он. Экипаж пытался увести самолет в сторону от населенных пунктов, но высота не позволила. При посадке самолет крылом задел стоявший автомобиль «Газель», после чего перевернулся, сообщил Минниханов.

О том, что проблема могла быть в двигателе, также рассказал Mash один из выживших. По его словам, самолет не успел набрать нужную высоту.

Самолет потерпел крушение в Мензелинском районе на востоке Татарстана утром 10 октября. На борту находились 22 человека — два пилота и 20 парашютистов. В результате крушения 16 человек, в том числе экипаж, погибли.

Шестерых спасатели нашли живыми и передали медикам. Изначально сообщалось о семи пострадавших. Позже выяснилось, что одним из них оказался родственник пассажира, которому стало плохо на месте крушения, уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Следователи начали проверку случившегося. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, самолет принадлежал мензелинскому филиалу Центрального аэроклуба Татарстана ДОСААФ России. В пресс-службе организации подтвердили РБК, что самолет принадлежал ДОСААФ. В мензелинском аэроклубе не смогли предоставить РБК оперативный комментарий.

Аэроклуб работал без нареканий, рассказал ТАСС директор Приволжского АСК ДОСААФ Равиль Нурмехаметов. «Мы входим в пятерку лучших клубов, проводили два чемпионата Европы, чемпионат мира, 16 чемпионатов России, кубки Татарстана. Здесь тренируются космонавты», — сказал он.

По словам источника агентства, на время расследования Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК) приостановит сотрудничество с аэроклубом в Мензелинске. Такое поручение дал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «ЦПК после расследования аварийной комиссии дополнительно проанализирует возможности восстановления тренировок космонавтов на базе этого клуба в Татарстане», — добавил собеседник ТАСС.

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