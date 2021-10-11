На Марсе обнаружили следы древнего озера 1 11.10.2021, 20:16

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Когда-то на планете был более теплый и влажный климат.

Марс в настоящее время холодный и сверхзасушливый, жидкая вода нестабильна на своей поверхности. Однако орбитальные и марсоходные наблюдения за такими объектами, как сети долин, осадочные вееры и днища древних озер, показывают, что когда-то на планете был более теплый и влажный климат.

Наблюдения с орбитального космического корабля показали, что кратер Езеро на Марсе содержит заметное веерообразное тело осадочной породы, отложившееся на его западной окраине, говорится в статье, опубликованной в журнале Science. Марсоход Perseverance приземлился в кратере Езеро в феврале 2021 года, пишет lenta.ua.

Во время очередной миссии марсоход изучил кратер, диаметр которого составляет 45 км. Анализ сделанных снимков подтвердил, что на этом месте ранее находились озеро и дельта реки.

В настоящее время кратер Езеро представляет собой сухую и выветренную поверхность. Группа ученых из университета Тулузы обнаружила на фотографиях следы больших количеств воды. В частности, это заметно по слоям осадочной породы в геологическом обнажении.

Судя по ним, в течение долгого времени кратер Езеро был спокойным крупным озером, которое подпитывала река. Ученые выдвигали такие предложения и раньше, так как на спутниковых снимках были заметны слои наносов, которые отложились в форме веера. Аналогичные наносы формируются в дельте реки на Земле, когда она впадает в озеро.

Ученые полагают, что в отложениях кратера могут содержаться следы древней водной жизни. В ближайшее время марсоход Perseverance отправится на поиски места для сбора образцов этих отложений. Они будут направлены на Землю, где ученые исследуют их детально.

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