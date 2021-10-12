Границу Литвы штурмовало рекордное число мигрантов со стороны Беларуси 6 12.10.2021, 12:52

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Фото: DELFI

Увеличилось и количество нелегалов, которые пытаются попасть в Польшу.

Польские пограничники в понедельник, 11 октября, зафиксировали 605 попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы. В Литве местные пограничники не пустили 121 нелегального мигранта, на белорусско-латвийской границе 10 октября пограничники не пустили в свою страну 23 человека. Такие данные приводят пограничные ведомства соседних стран.

В понедельник, 11 октября, на белорусско-польской границе было зафиксировано 605 попыток незаконного пересечения границы и задержано 13 мигрантов. Все — жители Ирака.

Как сообщает польская пограничная служба, также были задержаны 8 человек по подозрению в соучастии незаконному пересечению границы. Это два гражданина Сирии, два поляка, один немец, один украинец, один гражданин Ирака, один — Турции

За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили в Литву из Беларуси 121 нелегального мигранта, сообщает Delfi.lt со ссылкой на Службу охраны госграницы Литвы. Это максимум с 25 августа. Тогда литовские пограничники развернули 155 человек.

Литовские пограничники сообщают, что за последние сутки не применяли служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне, как и раньше, осуществляется в усиленном режиме.

Как сообщают литовские пограничники, в понедельник вечером на белорусской стороне, рядом с Друскининкаем были замечены три сигнальные ракеты, а у Лаздийского района были слышны 5 выстрелов.

Также, около Друскининкая были слышны и артиллерийские выстрелы. Пограничники предполагают, что это учения на полигоне в белорусской Гоже.

В минувшее воскресенье, 10 октября, сотрудники Государственной пограничной службы Латвии предотвратили 23 попытки незаконного пересечения белорусско-латвийской границы.

На этом участке границы с 10 августа в общей сложности 1618 человек не смогли незаконно пересечь границу, сообщает латвийское пограничное ведомство.

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