СМИ рассказали о тайном увлечении Ким Чен Ына

СМИ рассказали о тайном увлечении Ким Чен Ына1
- 12.10.2021, 14:58
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Диктатор периодически исчезает из публичного пространства.
Раз в несколько месяцев правитель Северной Кореи Ким Чен Ын таинственно исчезает из публичного пространства, рождая волну слухов. Журналисты The Times полагают, что в это время он занимается своим хобби – промышленным дизайном. Соответствующая статья была напечатана во вторник, 12 октября.
По данным журналистов, Ким Чен Ын начал разрабатывать дизайн бутылок, грузовых кораблей, логотипов компаний и школьной формы.
В подтверждение данных фактов журналисты сослались на новые снимки Ким Чен Ына, на которых он запечатлен с блокнотом в руках на выставке промышленного дизайна в Пхеньяне. Проанализировав данные снимки с выставки, репортеры выяснили, что лидер страны провел как минимум 25 дней за изучением 110 работ участников.
В прошедшем мероприятии принимали участие художники Северной Кореи, которые представили общественности собственные разнообразные дизайн-проекты.
Также сообщается, что лидер КНДР изучал концепции двух новых туристических направлений.
Ранее Северная Корея признала, что Ким Чен Ын похудел. На государственном северокорейском телевидении выпустили целый сюжет на эту тему.