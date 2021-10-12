СМИ рассказали о тайном увлечении Ким Чен Ына 1 12.10.2021, 14:58

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Ким Чен Ын

Диктатор периодически исчезает из публичного пространства.

Раз в несколько месяцев правитель Северной Кореи Ким Чен Ын таинственно исчезает из публичного пространства, рождая волну слухов. Журналисты The Times полагают, что в это время он занимается своим хобби – промышленным дизайном. Соответствующая статья была напечатана во вторник, 12 октября.

По данным журналистов, Ким Чен Ын начал разрабатывать дизайн бутылок, грузовых кораблей, логотипов компаний и школьной формы.

В подтверждение данных фактов журналисты сослались на новые снимки Ким Чен Ына, на которых он запечатлен с блокнотом в руках на выставке промышленного дизайна в Пхеньяне. Проанализировав данные снимки с выставки, репортеры выяснили, что лидер страны провел как минимум 25 дней за изучением 110 работ участников.

В прошедшем мероприятии принимали участие художники Северной Кореи, которые представили общественности собственные разнообразные дизайн-проекты.

Также сообщается, что лидер КНДР изучал концепции двух новых туристических направлений.

Ранее Северная Корея признала, что Ким Чен Ын похудел. На государственном северокорейском телевидении выпустили целый сюжет на эту тему.

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