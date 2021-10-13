В Бельгии собирают старые ноутбуки, чтобы высадить лес 13.10.2021, 11:45

Один старый ноутбук поможет «оплатить» два квадратных метра леса.

Университет прикладных наук Одизи (Бельгия) начал кампанию по сбору старой техники. Собранную технику собираются продать, чтобы на вырученные деньги посадить новый лес, пишет «Евро пульс».

Один старый ноутбук поможет «оплатить» два квадратных метра леса, а четыре смартфона — один. Всего в университете планируют высадить лес на площади в один гектар.

Университет открыл несколько пунктов сбора техники в Брюсселе и его пригородах. По подсчетам организаторов, потребуется 5 тысяч ноутбуков, чтобы полностью собрать деньги на лес.

После завершения сбора технику отсортируют и проверят на работоспособность. Нерабочие девайсы разберут и отправят на переработку, а вся пригодная для работы техника отправится на полки комиссионных магазинов.

На данный момент только 11% региона Фландрия покрыто лесом. По расчетам исследователей из университета, появление новых лесов необходимо, чтобы смягчить последствия глобального потепления (деревья естественным образом поглощают парниковые газы) и сохранить множество редких видов животных.

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