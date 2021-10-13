90-летний актер слетал в космос на корабле Безоса 1 13.10.2021, 20:40

2,498

Фото: flickr.com/nasafo

Ранее он прославился ролью капитана космического корабля.

Голливудский актер канадского происхождения Уильям Шетнер, звезда легендарного научно-фантастического телесериала "Звездный путь" ("Star Trek"), в среду совершил не кинематографический, а реальный полет в космос.

Он стал одним из членов экипажа суборбитального корабля New Shepard компании Blue Origin бизнесмена Джеффа Безоса, сообщает BBC.

Шетнер, прославившийся ролью капитана Кирка в первых сезонах "Звездного пути", принял участие во втором полете корабля New Shepard.

Поездка Шатнера на ракетной системе, разработанной основателем Amazon Джеффом Безосом, длилась около 10 минут.

Актер стал самым пожилым человеком, побывавшим в космосе. В пункте управления полетом заявили, что полет прошел по плану, капсула с астронавтами приземлилась в штатном порядке в Техасе. Как сообщается, все участники полета чувствуют себя нормально.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».