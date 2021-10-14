Путин сделал неожиданное заявление об уходе с должности в 2024 году 19 14.10.2021, 7:53

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фото: ap

Глава Кремля боится «пошатнуть стабильность» в РФ.

Президент России Владимир Путин отказался отвечать на вопрос, выбрал ли он своего преемника и будет ли сам баллотироваться на следующих президентских выборах в 2024 году.

В интервью CNBC он сообщил, что Конституция позволяет ему вновь выдвигать свою кандидатуру, но обсуждение преемника может «пошатнуть стабильность» в РФ (перевод — nv.ua).

«Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — заявил Владимир Путин.

Владимир Путин находится у власти в РФ более 20 лет. С 2000 по 2008 годы он дважды побеждал на президентских выборах, а в 2008 году после победы Дмитрия Медведева был назначен на должность премьер-министра.

В 2012 году, использовав норму Конституции РФ, согласно которой пост президента нельзя занимать «два срока подряд», провластная партия «Единая Россия» вновь предложила выдвинуть Путина кандидатом в главы Кремля. Также в этому году с четырех до шести лет был увеличен срок работы президента.

Выборы 2018 года также прошли без сюрпризов — на них с результатом в 76% вновь победил Путин, обогнав ближайшего конкурента более чем на 60%. Данный президентский срок Путина должен был закончиться в 2024 году и стать последним.

В 2020 году в России проходил референдум по ряду поправок в Конституцию. 10 марта депутат от Единой России Валентина Терешкова предложила провести так называемое «обнуление» сроков Владимира Путина из-за того, что в стране, в случае одобрения на референдуме, будет действовать другой Основной закон.

На референдуме, который проводилось с 25 июня по 1 июля 2020 года, 77% россиян поддержали изменения. По мнению ряда политологов, именно «обнуление» сроков Владимира Путина было основной причиной проведения голосования, что позволит ему руководить РФ до 2036 года.

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