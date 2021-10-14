Итальянская забастовка как она есть 14.10.2021, 11:47

иллюстрационное фото

Идея для белорусских рабочих.

Телеграм-канал «БОР» отреагировал на новость о том, что в Березовском районе Брестской области приостановили работу некоторые предприятия. Все дело в том, что местное руководство не очень уж спешило соблюдать меры по борьбе с распространением коронавируса.

В результате временно не работают ЗАО «Береза-Лада» и ОАО «Березовское автотранспортное предприятие». Также закрыты магазины «Стесис» и «АРС».

Оказывается для того, чтобы остаться дома, достаточно уборщицам плохо мыть полы, руководителям не закупать антисептики, а рабочим не носить маски. И все, вы дома.

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