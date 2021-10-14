«Желаем увидеть, как дети растут и добиваются успехов в Новой Беларуси»
- 14.10.2021, 15:02
Скоро в стране будет торжествовать закон и справедливость.
В День матери хочется сказать спасибо всем мамам на свете за самый лучший подарок — жизнь! Дорогие наши мамы, поздравляем вас с праздником и желаем душевных сил, не теряйте терпения, оставайтесь такими же смелыми и уверенными, пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».
Всем сердцем желаем вам увидеть, как ваши дети растут и добиваются успехов в Новой Беларуси, где всё по-человечески и с заботой о каждом из нас, где человеческая жизнь – наивысшая ценность, где торжествуют закон и справедливость. Спасибо вам, родные, за то тепло, нежность, ласку и заботу, которые вы так искренне нам отдаете, пусть сердце каждой из вас будет согрето нежностью родных детей.
Особенно хотим поблагодарить тех матерей, чьи дети сейчас находятся в заточении. Именно благодаря вам они стали лучшими из белорусов. Спасибо вам! Вы обязательно встретите своих героических детей.