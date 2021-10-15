Сейм Польши объявил 2022-й годом гималаистки Ванды Руткевич 15.10.2021, 15:23

ванда руткевич

16 октября 1978 года она стала третьей женщиной и первой европейкой, поднявшейся на Эверест.

14 октября Сейм Республики Польша принял резолюцию об объявлении 2022 года Годом Ванды Руткевич. За проголосовали 446 депутатов, против — 1. Таким образом депутаты отметили одного из самых выдающихся альпинистов в истории, передает «Польское радио».

16 октября 1978 года Руткевич стала третьей женщиной, первой полькой и первой европейкой, поднявшейся на вершину Эвереста. Ванда покорила Эверест в тот день, когда Кароль Войтыла был избран Папой Римским под именем Иоанн Павел II. Когда они потом разговаривали, он сказал ей: «Милостивый Бог так захотел, чтобы мы в один и тот же день взошли так высоко».

Альпинист Лешек Цихы, комментируя решение Сейма, вспоминает своего друга — Ванду Руткевич: «Она была не только гималаисткой. Она вообще увлекалась спортом. Играла в польской юношеской сборной по волейболу, участвовала в автомобильных гонках. Ее гибель стала результатом стремления к мечте».

Ванда Руткевич была главной претенденткой на титул первой женщины, покорившей все 14 восьмитысячников мира. Она успела взойти на 8 вершин. Альпинистка пропала 12 мая 1992 года при попытке взойти по северо-западной стене на третью вершину мира Канченджангу. Никто не знает, была ли она на вершине. Если да, то она стала первой альпинисткой, покорившей три самые высокие горы мира.

23 июня 1986 года Руткевич стала первой женщиной, покорившей второй восьмитысячник мира К2 (триумф был омрачен гибелью Лилиан и Мориса Баррардов из ее команды, погибших при спуске).

Ванда Руткевич родилась в 1943 году в литовском городе Плунге. После Второй мировой войны семья переехала в Польшу и поселилась во Вроцлаве. Руткевич окончила Вроцлавский технологический университет по специальности инженер-электрик. Она считается одной из самых выдающихся в истории женщин-альпинисток.

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