Названы семь лучших продуктов для улучшения памяти и интеллекта 1 16.10.2021, 15:14

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Все они являются важными источниками витамина К, бета-каротина и фолиевой кислоты.

С течением времени когнитивные функции человека ухудшаются, что часто бывает вызвано неправильным питанием. Диетологи назвали 7 продуктов для улучшения памяти и интеллекта, сообщает changeua.com.

В первую очередь эксперты рекомендуют включить в свой рацион различную листовую зелень: рукколу, шпинат, цветную капусту, сельдерей и подобное.

Все они являются богатыми источниками витамина К, бета-каротина, фолиевой кислоты, которые помогают предотвратить потерю памяти и улучшить познавательные способности. Сразу за ними в списке расположилась баранина – единственное красное мясо, благоприятно влияющее на когнитивную функцию мозга.

Нельзя также забывать о яйцах, сыре и прочих молочных продуктах, которые существенно снижают риск воспалений в ЦНС, а вместе с ним – и вероятности развития болезни Альцгеймера. В сочетании с лососем, насыщенным жирными кислотами омега-3, они обеспечат правильную работу нейронных связей.

Наконец, стоит упомянуть чернику и грецкие орехи, которые благодаря наличию множество микронутриентов улучшают концентрацию внимания и подавляют окислительный стресс.

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