«В Минске катастрофа полная: медсестры в реанимации плачут, в пульмонологии лежат синие люди»
- 17.10.2021, 13:35
Новая шокирующая сводка о COVID-19 в Беларуси.
Телеграм-канала «Белые халаты» опубликовал сводку новостей о COVID-19 в Беларуси на утро воскресенья.
За прошедшие сутки в БСМП Витебска умерло от COVID 15 человек. Минздрав дал статистику в 17 по республике.
Пишут из 6-й Городской клинической больницы Минска:
«В 6ГКБ катастрофа полная.
Медсестры в реанимации плачут от потока и напряжения.
В пульмонологии лежат люди синие, задыхаются, не хватает кислорода.
В реанимации не хватает мест и ИВЛ»
Ну и фото из одной из минских больниц говорит само за себя.
Вот бы чиновники были в курсе того, что пациентов госпитализируют в коридоры.
Вакцинируйтесь!
Носите маски!
Соблюдайте социальное дистанцирование,
Не посещайте места большого скопления людей,
Мойте руки тщательно,
Убеждайте близких, друзей, отъявленных антиваксеров и антимасочников делать то же самое.
Только так мы можем замедлить рост новых заболевших и дать медикам и системе здравоохранения шанс устоять в этом сложном испытании.