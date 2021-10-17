«В Минске катастрофа полная: медсестры в реанимации плачут, в пульмонологии лежат синие люди» 17.10.2021, 13:35

Новая шокирующая сводка о COVID-19 в Беларуси.

Телеграм-канала «Белые халаты» опубликовал сводку новостей о COVID-19 в Беларуси на утро воскресенья.

За прошедшие сутки в БСМП Витебска умерло от COVID 15 человек. Минздрав дал статистику в 17 по республике.

Пишут из 6-й Городской клинической больницы Минска:

«В 6ГКБ катастрофа полная.

Медсестры в реанимации плачут от потока и напряжения.

В пульмонологии лежат люди синие, задыхаются, не хватает кислорода.

В реанимации не хватает мест и ИВЛ»

Ну и фото из одной из минских больниц говорит само за себя.

Вот бы чиновники были в курсе того, что пациентов госпитализируют в коридоры.

Вакцинируйтесь!

Носите маски!

Соблюдайте социальное дистанцирование,

Не посещайте места большого скопления людей,

Мойте руки тщательно,

Убеждайте близких, друзей, отъявленных антиваксеров и антимасочников делать то же самое.

Только так мы можем замедлить рост новых заболевших и дать медикам и системе здравоохранения шанс устоять в этом сложном испытании.