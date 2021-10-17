США поддержали кубинцев, которые борются с диктатурой 17.10.2021, 18:45

Вашингтон заявил, что выступает за право на мирные демонстрации

США решительно осудили отказ кубинских властей разрешить мирные демонстрации, запланированные на 15 ноября. В заявлении представителя Госдепартамента Неда Прайса, распространенном в субботу, говорится, что тем самым «кубинский режим ясно демонстрирует, что он не желает уважать или соблюдать права человека и основные свободы кубинцев», сообщает «Голос Америки».

«Отказу кубинского режима предшествовало его объявление о намерениях разместить войска на кубинских улицах 18-20 ноября, чтобы запугать кубинцев и подавить запланированные ранее общенациональные мирные протесты, – отметил Прайс. – Последние шаги усиливают репрессивный ответ на протесты 11 июля, свидетелями которых стали люди на Кубе и во всем мире».

США сохраняют глубокую приверженность защите кубинского народа, «его права на мирные собрания и самовыражение, а также его борьбы за свободный выбор своего руководства и своего будущего».

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