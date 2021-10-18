Андрей Суздальцев: Номенклатура расколота, Лукашенко не может управлять страной
- 18.10.2021, 7:33
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Режим тонет, как ржавый танкер.
Лукашенко, председательствуя 15 октября 2021 г. на Совете глав государств СНГ, старательно демонстрировал, что в Беларуси все нормально, стабильно и законно. Но на фоне онлайн формата, в котором проходил саммит, и сам диктатор и его слова выглядели как-то виртуально и не очень серьезно, пишет российский политолог Андрей Суздальцев на сайте politoboz.com.
Новая волна
Проблема, конечно, не в том, что лидеры стран СНГ, мол, не захотели ехать к «токсичному» белорусскому руководителю. Среди участников саммита встречаются авторитарные лидеры не меньшего «калибра», чем Лукашенко. Ссылка на четвертую волну коронавируса выглядит более обоснованно, каждая новая волна COVID-19 оказывается все опасней, но, тем не менее, все равно среди экспертного сообщества сейчас широко распространены различного рода конспирологические версии использования президентом России эпидемии в политических целях. Конечно, пандемия является не только медицинским, экономическим, но и политическим фактором, но не до такой же степени…
Белорусские власти, видимо все-таки кое-какие выводы из предыдущих волн COVID-19 сделали и сейчас в ежедневном режиме рекламируют свою активность в борьбе против эпидемии. Однако, уже сделанные ошибки в антиковидной политике в 2020-2021 годах на фоне общего неприятия режима Лукашенко не способны вернуть доверие населения республики к своему руководству.
Кроме того, белорусское общество неплохо информировано в отношении истинного положения дел в больницах и поликлиниках. При этом было бы опасной ошибкой не видеть того, что постепенно COVID-19 возвращается на свое «законное» и «отвоеванное» еще год назад место триггера негативных для властей политических процессов на внутреннем белорусском политическом поле. В 2020 году это привело к протестному голосованию. Но есть еще целый ряд проблем, о которых мы говорим не первый месяц, но они упорно не только не отходят на хотя бы второй план, но явно стремятся к обострению.
Союзный аккредитив
Денег, как всегда, у Лукашенко в обрез. Дело в том, что первый белорусский президент создал поистине классический авторитарный режим, который, как и тоталитарные, выживать может только за счет внешней экспансии или помощи. Беларусь Лукашенко четверть века выживала за счет финансово-ресурсной поддержки со стороны России. Все уже привыкли, что Лукашенко постоянно сталкивается с денежным дефицитом. Решить данную проблему возможно только в формате личных контактов с президентом России. Но и то не всегда…
Обратим внимание на явное демонстративное недовольство Лукашенко в ходе очного (!) российско-белорусского саммита 9 сентября 2021 года, в ходе которого российская сторона объявила о готовности кредитовать Республику Беларусь до декабря 2022 года в сумме не больше 630 млн долларов США, что крайне мало для выживания режима Лукашенко. Премьер -министр РБ Роман Головченко насчитал «компенсацию» за введенные против Республики Беларусь «дырявые» западные санкции, в сумме 4,5 млрд. долларов США. Напомним, что в Минске уверены, что Россия должна выплатить «компенсаций» за санкции против Беларуси. Правда, не очень понятно, так как Москва не фальсифицировала выборы, не терроризировала белорусский народ, не сажала пассажирский самолет и прочее.
Добавим к странным «компенсациям» и претензии Лукашенко на сэкономленную часть российского кредита, выделенного для строительство Белорусской АЭС… есть еще целый ряд финансовых проблем, которые сейчас находятся в тесной связке с продвижением росийско-белорусской интеграции. Везде оказываются те или иные суммы денег, дотянуться до которых оказывается затруднительно.
Понятно, что проблемы, с которыми сейчас сталкивается режим Лукашенко, по онлайну не решить. Между тем, не исключено, что и назначенный на 4 ноября 2021 года Высший ГосСовет «cоюзного государства» России и Беларуси тоже будет по скайпу. Для Минска это будет означать, что денег до окончательного утверждения двадцати восьми союзных программ все-таки не дадут…
Между тем, отсутствие нормального финансирования сказывается буквально во всех отраслях и сферах деятельности белорусского государства. В итоге, Республика Беларусь оказалась во все более сужающемся коридоре из ряда политических и экономических проблем, которые сплетаются друг с другом и блокируют выход из политического кризиса 2020 года. Невозможно «расплести» одну проблему, чтобы не запутать параллельный процесс. Проблемы республики решить можно только комплексно, но для этого нужны деньги…
Тонем!
Государственный корабль не может бесконечно двигаться по инерции, как ржавый танкер из фильма «Водный мир». Команда не хочет садиться за весла. Все чего-то ждут? Отсюда главный вопрос: с кем белорусская номенклатура и силовики?
В августе 2020 года основная часть белорусской номенклатуры и силовиков была озабочена сохранением политического режима Лукашенко. В тот период у них не было иллюзий – начавшаяся революция сметет основную репрессивную часть белорусских силовых ведомств, в номенклатура, которая до сегодняшнего дня относится к Минску и областным центрам, как к оккупированной территории, лишится «хлебных» мест.
Но вот прошел год и сейчас мы можем говорить о том, что номенклатура расколота, ее возможности руководить экономическими и социальными процессами в республике подорваны, она дезориентирована и не знает, что ей ждать. С одной стороны белорусский аппарат не ждет ничего хорошего от оппозиции и Сопротивления, но с другой стороны понятно, что Лукашенко не имеет никаких перспектив. Отвлечемся на оценку современной стадии разложения режима Лукашенко.
Начальник Статус Лукашенко остается не очень понятным, что проявляется на международной арене, где, помимо России и Китая, диктатор для окружающего мира остается изгоем. Но на самом деле, учитывая очень пассивную позицию Пекина в отношении белорусского политического кризиса, единственным «заступником» Лукашенко остается Кремль. За истекший год при всей расторопности министра иностранных дел РБ В. Макея, выйти хотя бы на минимальные компромиссы с Евросоюзом Минску не удалось. Лукашенко и заодно с ним вся Республика Беларусь, остается блокированной территорией, санкции не то что как-то «давят» на белорусскую экономику, но они почти полностью блокируют внешние инвестиции. Так что и тут денег нет… Но главное для белорусской номенклатуры является то, что Лукашенко не в силах управлять страной. Для того, чтобы как-то регулировать процессы, стимулировать нужные тенденции, решать социальные проблемы, улучшать инвестиционный климат, разворачивая масштабные проекты, создавать инновационные программы и модернизировать экономику правителльству нужны деньги. Денег нет… В качестве примера обратим внимание на то, как Лукашенко «управлял» социально-экономическими процессами в РБ с начала октября текущего года. Лукашенко: - активно «боролся» с очередным дефицитом продуктов питания прокурором, т.е. прокурорский надзор стал важнейшим экономическим стимулом (хотя так в Беларуси было всегда); - не щадя себя боролся с ростом цен усилением контроля над ценами; - буквально бился за качество хлебобулочных изделий – «поднял с земли и съел на пару с собакой». Напомним, что за садоводство и огородные культуры в РБ сейчас будут отвечать студенты и школьники. Скорее всего, скоро в Беларуси возродят поездки интеллигенции на сбор картофеля и прочих корнеплодов… Данные методы, когда все по «цепочке» работают друг за друга, страхуя и курируя сами себя, нам хорошо известны по советским временам. Итог известен. Можно сказать, что Беларусь под руководством несменяемого руководителя твердо и упорно шагает в «светлое» прошлое. На этом фоне белорусский руководитель вынужден едва ли не в ежедневном режиме утверждать, что он легитимно избранный президент, чем он только все больше и больше порождает вопросов к итогам прошлогодних президентских выборов. Это замкнутый круг. Между тем, экономика республики ходит по лезвию ножа. Отравленные газом Конъюнктурный постковидный рост белорусского экспорта успокаивает и даже радует белорусские власти, но заставляет нервничать инфляция, которая в свою очередь крайне раздражает население. По традиции в инфляции обвинили Россию, что даже никого не удивило (В России снижается курс доллара США). Понятно, что Лукашенко и его Хунта не в силах предложить стране реальную экономическую программу, ограничившись набором планов с директивными показателями будущего «роста» - «сказки» премьер-министра РБ Р. Головченко. Беда в том, что в эти экономические «сказки» никто не верит. Зато есть понимание того, что белорусская промышленность и сельское хозяйство при уровне цен на энергоносители, складывающихся на наших глазах в Европе, могут исчезнуть за пару недель. Причем навсегда. Признаком надвигающегося энергетического коллапса можно считать не цены на газовые фьючерсы на европейских торговых площадках (1200-1300 долларов США за тысячу куб. м.), а стоимость российского газа, поставляемого в октябре текущего года в Молдову – 790 долларов США за тысячу куб. м., т.е. в 6 раз больше, чем цена на газ для Беларуси, обещанная В. Путиным 9 сентября 2021 года. (при такой разнице в цене, поставку газа в РБ можно считать бесплатной) Понятно, что радикально низкая цена на газ для РБ увязана с продвижением российско-белорусской экономической интеграции. Россия не будет отдавать газ псевдо союзнику Лукашенко, который опять попытается «Украине-2». Но на газ по «молдавской цене» у Лукашенко денег нет… Но при этом стоит обратить внимание на то, как на минувшей неделе зашевелился энергетический комплекс Республики Беларусь, чье начальство выступило с успокоительными заявлениями о начале переговорного процесса с Газпромом для подготовки контракта по поставкам газа в 2022 году. Минск начинает беспокоиться и надеется, что ему удастся закрепить обещанную В. Путиным цену на российский природных газ до начала процесса «гармонизации» союзных программ. Вывод: Лукашенко окончательно угробил белорусскую постсоветскую экономику, что можно считать уникальным результатом его активной деятельности. Получив за последние 20 лет российской финансово-ресурсной поддержки на 137 млрд. долларов США, надо было очень постараться, чтобы не запустить ни одного современного производства 21 века, не перепрофилировать экономику, не провести экономические реформы, а только заниматься строительством завода газетной бумаги, созданием конвейера сборки китайского автомобиля и цементных заводов по технологиям прошлого века. Если страна так и не входит в постиндустриальную эпоху, а топчется в индустриальной стадии, то деиндустриализация обязательно ее отбросит в эпоху пара и ремесел. Придется повторить, что если в создавшихся очень сложных, можно сказать критических условиях энергетического кризиса Республика Беларусь в лице Лукашенко попытается поменять условия игры в экономическую интеграцию с РФ, то катастрофа будет гарантирована, как бы при этом не кричал Лукашенко о том, что Россия «травит газом» белорусский суверенитет.
Начальник
Статус Лукашенко остается не очень понятным, что проявляется на международной арене, где, помимо России и Китая, диктатор для окружающего мира остается изгоем. Но на самом деле, учитывая очень пассивную позицию Пекина в отношении белорусского политического кризиса, единственным «заступником» Лукашенко остается Кремль. За истекший год при всей расторопности министра иностранных дел РБ В. Макея, выйти хотя бы на минимальные компромиссы с Евросоюзом Минску не удалось.
Лукашенко и заодно с ним вся Республика Беларусь, остается блокированной территорией, санкции не то что как-то «давят» на белорусскую экономику, но они почти полностью блокируют внешние инвестиции. Так что и тут денег нет…
Но главное для белорусской номенклатуры является то, что Лукашенко не в силах управлять страной. Для того, чтобы как-то регулировать процессы, стимулировать нужные тенденции, решать социальные проблемы, улучшать инвестиционный климат, разворачивая масштабные проекты, создавать инновационные программы и модернизировать экономику правителльству нужны деньги. Денег нет…
В качестве примера обратим внимание на то, как Лукашенко «управлял» социально-экономическими процессами в РБ с начала октября текущего года. Лукашенко:
- активно «боролся» с очередным дефицитом продуктов питания прокурором, т.е. прокурорский надзор стал важнейшим экономическим стимулом (хотя так в Беларуси было всегда);
- не щадя себя боролся с ростом цен усилением контроля над ценами;
- буквально бился за качество хлебобулочных изделий – «поднял с земли и съел на пару с собакой». Напомним, что за садоводство и огородные культуры в РБ сейчас будут отвечать студенты и школьники. Скорее всего, скоро в Беларуси возродят поездки интеллигенции на сбор картофеля и прочих корнеплодов… Данные методы, когда все по «цепочке» работают друг за друга, страхуя и курируя сами себя, нам хорошо известны по советским временам. Итог известен. Можно сказать, что Беларусь под руководством несменяемого руководителя твердо и упорно шагает в «светлое» прошлое. На этом фоне белорусский руководитель вынужден едва ли не в ежедневном режиме утверждать, что он легитимно избранный президент, чем он только все больше и больше порождает вопросов к итогам прошлогодних президентских выборов. Это замкнутый круг.
Между тем, экономика республики ходит по лезвию ножа.
Отравленные газом
Конъюнктурный постковидный рост белорусского экспорта успокаивает и даже радует белорусские власти, но заставляет нервничать инфляция, которая в свою очередь крайне раздражает население. По традиции в инфляции обвинили Россию, что даже никого не удивило (В России снижается курс доллара США). Понятно, что Лукашенко и его Хунта не в силах предложить стране реальную экономическую программу, ограничившись набором планов с директивными показателями будущего «роста» - «сказки» премьер-министра РБ Р. Головченко. Беда в том, что в эти экономические «сказки» никто не верит. Зато есть понимание того, что белорусская промышленность и сельское хозяйство при уровне цен на энергоносители, складывающихся на наших глазах в Европе, могут исчезнуть за пару недель. Причем навсегда.
Признаком надвигающегося энергетического коллапса можно считать не цены на газовые фьючерсы на европейских торговых площадках (1200-1300 долларов США за тысячу куб. м.), а стоимость российского газа, поставляемого в октябре текущего года в Молдову – 790 долларов США за тысячу куб. м., т.е. в 6 раз больше, чем цена на газ для Беларуси, обещанная В. Путиным 9 сентября 2021 года. (при такой разнице в цене, поставку газа в РБ можно считать бесплатной) Понятно, что радикально низкая цена на газ для РБ увязана с продвижением российско-белорусской экономической интеграции. Россия не будет отдавать газ псевдо союзнику Лукашенко, который опять попытается «Украине-2». Но на газ по «молдавской цене» у Лукашенко денег нет…
Но при этом стоит обратить внимание на то, как на минувшей неделе зашевелился энергетический комплекс Республики Беларусь, чье начальство выступило с успокоительными заявлениями о начале переговорного процесса с Газпромом для подготовки контракта по поставкам газа в 2022 году. Минск начинает беспокоиться и надеется, что ему удастся закрепить обещанную В. Путиным цену на российский природных газ до начала процесса «гармонизации» союзных программ.
Вывод: Лукашенко окончательно угробил белорусскую постсоветскую экономику, что можно считать уникальным результатом его активной деятельности. Получив за последние 20 лет российской финансово-ресурсной поддержки на 137 млрд. долларов США, надо было очень постараться, чтобы не запустить ни одного современного производства 21 века, не перепрофилировать экономику, не провести экономические реформы, а только заниматься строительством завода газетной бумаги, созданием конвейера сборки китайского автомобиля и цементных заводов по технологиям прошлого века. Если страна так и не входит в постиндустриальную эпоху, а топчется в индустриальной стадии, то деиндустриализация обязательно ее отбросит в эпоху пара и ремесел.
Придется повторить, что если в создавшихся очень сложных, можно сказать критических условиях энергетического кризиса Республика Беларусь в лице Лукашенко попытается поменять условия игры в экономическую интеграцию с РФ, то катастрофа будет гарантирована, как бы при этом не кричал Лукашенко о том, что Россия «травит газом» белорусский суверенитет.