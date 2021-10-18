Андрей Суздальцев: Номенклатура расколота, Лукашенко не может управлять страной 18.10.2021, 7:33

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андрей суздальцев

Режим тонет, как ржавый танкер.

Лукашенко, председательствуя 15 октября 2021 г. на Совете глав государств СНГ, старательно демонстрировал, что в Беларуси все нормально, стабильно и законно. Но на фоне онлайн формата, в котором проходил саммит, и сам диктатор и его слова выглядели как-то виртуально и не очень серьезно, пишет российский политолог Андрей Суздальцев на сайте politoboz.com.

Новая волна

Проблема, конечно, не в том, что лидеры стран СНГ, мол, не захотели ехать к «токсичному» белорусскому руководителю. Среди участников саммита встречаются авторитарные лидеры не меньшего «калибра», чем Лукашенко. Ссылка на четвертую волну коронавируса выглядит более обоснованно, каждая новая волна COVID-19 оказывается все опасней, но, тем не менее, все равно среди экспертного сообщества сейчас широко распространены различного рода конспирологические версии использования президентом России эпидемии в политических целях. Конечно, пандемия является не только медицинским, экономическим, но и политическим фактором, но не до такой же степени…

Белорусские власти, видимо все-таки кое-какие выводы из предыдущих волн COVID-19 сделали и сейчас в ежедневном режиме рекламируют свою активность в борьбе против эпидемии. Однако, уже сделанные ошибки в антиковидной политике в 2020-2021 годах на фоне общего неприятия режима Лукашенко не способны вернуть доверие населения республики к своему руководству.

Кроме того, белорусское общество неплохо информировано в отношении истинного положения дел в больницах и поликлиниках. При этом было бы опасной ошибкой не видеть того, что постепенно COVID-19 возвращается на свое «законное» и «отвоеванное» еще год назад место триггера негативных для властей политических процессов на внутреннем белорусском политическом поле. В 2020 году это привело к протестному голосованию. Но есть еще целый ряд проблем, о которых мы говорим не первый месяц, но они упорно не только не отходят на хотя бы второй план, но явно стремятся к обострению.

Союзный аккредитив

Денег, как всегда, у Лукашенко в обрез. Дело в том, что первый белорусский президент создал поистине классический авторитарный режим, который, как и тоталитарные, выживать может только за счет внешней экспансии или помощи. Беларусь Лукашенко четверть века выживала за счет финансово-ресурсной поддержки со стороны России. Все уже привыкли, что Лукашенко постоянно сталкивается с денежным дефицитом. Решить данную проблему возможно только в формате личных контактов с президентом России. Но и то не всегда…

Обратим внимание на явное демонстративное недовольство Лукашенко в ходе очного (!) российско-белорусского саммита 9 сентября 2021 года, в ходе которого российская сторона объявила о готовности кредитовать Республику Беларусь до декабря 2022 года в сумме не больше 630 млн долларов США, что крайне мало для выживания режима Лукашенко. Премьер -министр РБ Роман Головченко насчитал «компенсацию» за введенные против Республики Беларусь «дырявые» западные санкции, в сумме 4,5 млрд. долларов США. Напомним, что в Минске уверены, что Россия должна выплатить «компенсаций» за санкции против Беларуси. Правда, не очень понятно, так как Москва не фальсифицировала выборы, не терроризировала белорусский народ, не сажала пассажирский самолет и прочее.

Добавим к странным «компенсациям» и претензии Лукашенко на сэкономленную часть российского кредита, выделенного для строительство Белорусской АЭС… есть еще целый ряд финансовых проблем, которые сейчас находятся в тесной связке с продвижением росийско-белорусской интеграции. Везде оказываются те или иные суммы денег, дотянуться до которых оказывается затруднительно.

Понятно, что проблемы, с которыми сейчас сталкивается режим Лукашенко, по онлайну не решить. Между тем, не исключено, что и назначенный на 4 ноября 2021 года Высший ГосСовет «cоюзного государства» России и Беларуси тоже будет по скайпу. Для Минска это будет означать, что денег до окончательного утверждения двадцати восьми союзных программ все-таки не дадут…

Между тем, отсутствие нормального финансирования сказывается буквально во всех отраслях и сферах деятельности белорусского государства. В итоге, Республика Беларусь оказалась во все более сужающемся коридоре из ряда политических и экономических проблем, которые сплетаются друг с другом и блокируют выход из политического кризиса 2020 года. Невозможно «расплести» одну проблему, чтобы не запутать параллельный процесс. Проблемы республики решить можно только комплексно, но для этого нужны деньги…

Тонем!

Государственный корабль не может бесконечно двигаться по инерции, как ржавый танкер из фильма «Водный мир». Команда не хочет садиться за весла. Все чего-то ждут? Отсюда главный вопрос: с кем белорусская номенклатура и силовики?

В августе 2020 года основная часть белорусской номенклатуры и силовиков была озабочена сохранением политического режима Лукашенко. В тот период у них не было иллюзий – начавшаяся революция сметет основную репрессивную часть белорусских силовых ведомств, в номенклатура, которая до сегодняшнего дня относится к Минску и областным центрам, как к оккупированной территории, лишится «хлебных» мест.

Но вот прошел год и сейчас мы можем говорить о том, что номенклатура расколота, ее возможности руководить экономическими и социальными процессами в республике подорваны, она дезориентирована и не знает, что ей ждать. С одной стороны белорусский аппарат не ждет ничего хорошего от оппозиции и Сопротивления, но с другой стороны понятно, что Лукашенко не имеет никаких перспектив. Отвлечемся на оценку современной стадии разложения режима Лукашенко.