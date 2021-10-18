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Глава МИД Германии: Лукашенко — глава сети перевозчиков нелегалов

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  • 18.10.2021, 10:59
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Глава МИД Германии: Лукашенко — глава сети перевозчиков нелегалов
Хайко Маас

Берлин анонсировал новые санкции против режима.

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал Лукашенко руководителем сети перевозчиков нелегальных мигрантов, сообщает ТАСС.

Тажке он не исключил возможность введения санкций против авиакомпаний, перевозящих нелегальных мигрантов в страну, а также режима Лукашенко.

Напомним, режим Лукашенко свозит в страну нелегалов, которых затем направляет на границу с ЕС. Мигрантов используют в качестве оружия в гибридной войне со странами-соседками.

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