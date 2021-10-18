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Польша развернула более полутысячи нелегалов, штурмовавших границу с территории Беларуси

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  • 18.10.2021, 12:30
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Польша развернула более полутысячи нелегалов, штурмовавших границу с территории Беларуси

С начала месяца предотвращены уже более 9,6 тысяч попыток перейти границу.

Польские пограничники в воскресенье предотвратили 542 попытки перехода границы. Были задержаны четыре гражданина Ирака, говорится в сводке польской пограничной охраны.

С начала месяца предотвращены уже более 9,6 тыс. попыток перейти границу в обход пунктов пропуска со стороны Беларуси.

Также за сутки были задержаны шесть иностранцев. Они подозреваются в содействии мигрантам. Среди них два украинца, по одному гражданину Турции, Германии, Ирака и Ливана.

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