«Контингент здесь другой, покупатели легко расстаются с деньгами» 10 19.10.2021, 7:57

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Как идет торговля на экорынке «Валерьяново» под Минском.

Год назад у Комаровского рынка появился конкурент — в деревне Валерьяново под Минском открылся торговый комплекс, где фермерам предложили продавать свою продукцию. Экорынок быстро получил славу элитного, где закупаются обеспеченные люди из близлежащих коттеджей. Что почем сегодня продается на рынке и пользуются ли фермерские продукты спросом, читайте в материале onliner.by.

Про экорынок «Валерьяново» мы писали уже не раз. Когда-то на месте торгового комплекса был долгострой, но потом участок власти изъяли и передали агрокомбинату «Ждановичи», чтобы открыть здесь торговый комплекс.

Концепция была заявлена любопытная: здесь будут торговать только «экологически чистыми продуктами» — фруктами, овощами, молочкой, мясом и хлебом от фермеров и крупных предприятий.

Инвесторами стали агрокомбинаты «Ждановичи» и «Дзержинский», ОАО «Минский молочный завод №1», ООО «Велес-Мит». Последняя компания — бывший мясокомбинат в Молодечно — принадлежит одному из самых закрытых и влиятельных белорусских бизнесменов Алексею Олексину (сеть «Табакерка» — это его детище).

Весной в «Валерьяново» приезжал Лукашенко, и тогда стало известно, что в проект вложено $17 млн, а приносит он только убытки.

Планировалось потратить еще 10—15 млн руб., чтобы привести рынок «в надлежащее состояние». Что именно хотели менять, не совсем понятно. Речь шла о реконструкции, которая должна была продлиться два месяца.

Арендаторы: «Рынок, конечно, надо оживлять»

Мы приехали в «Валерьяново» к 11 часам в субботу — для рынков это оживленное время. Припарковались без проблем — по ощущениям примерно половина мест были еще свободны. Заходим внутрь и пытаемся выяснить, изменилось ли что-нибудь на рынке после громких заявлений от чиновников.

— Ничего нового здесь не сделали, — с ходу вводит нас в курс дела Дарья, она торгует на рынке фермерской молочкой — домашним творогом, маслом, сыром. Очередей на рынке нет, и девушка с удовольствием общается с журналистами.

— Рынок, конечно, надо оживлять, маловато пока интересного. Первый этаж еще ничего, а на втором, третьем — слабенько. В первый год побольше было людей, потому что многим было интересно побывать на фермерском рынке, но теперь все хуже стало. Оказалось, что фермеров как таковых здесь немного. Есть люди, которые покупают товар в магазинах и говорят, что это «фермерское».

Сама Дарья уверяет, что ее продукция как раз «сделана своими руками». Родители держат хозяйство в Новогрудском районе более чем на 50 голов.

— У нас семейный бизнес, папа занимается кормлением/доением, мама делает всю продукцию, а я продаю. Недавно окончила университет, училась на программиста, но стою здесь, за прилавком... Меня просто сельское хозяйство больше привлекает, свежий воздух, животные.

За аренду места на 10 «квадратов» семья платит около 1000 руб. У фермерского хозяйства здесь постоянная точка — стараются торговать всегда, когда работает рынок.

— На Комаровке приблизительно то же самое по аренде. Но там труднее, потому что продавать продукцию приходится дешевле. Здесь можно «поиграться» с ценами, чуть больше поставить наценку.

Например, на Комаровке творог стоит 9 руб., а мы продаем минимум за 12. Здесь покупатели с большим пониманием относятся к фермерскому труду.

Просим Дарью показать, что особенно ценят их постоянные клиенты.

— Вот, например, творог из топленого молока — никто такого, как мне кажется, не делает. Вкус получается не кислый, а нежно-сливочный. За 20 руб./кг продаем, но можем и дешевле.

Адыгейский сыр запеченный — это тоже что-то новенькое? — спрашиваем.

— Ой, это самый простой сыр, который можно сделать, — отмахивается девушка. — Мы просто его яйцом натерли и запекли.

Цены, которые не могут не удивлять

Цены на сыр стартуют от 24 руб./кг, но некоторые сорта продаются и за 65 руб. Сложнее всего в производстве сулугуни и моцарелла — с ними приходится «повозиться», но оно того стоит, говорит Дарья.

Идем к соседнему прилавку, где мужчина купил на 10 руб. свежего домашнего творога. Молочку он берет всегда в одном и том же месте — продавец даже знает его в лицо.

— Творог очень хороший, и йогурт греческий тоже, попробуйте, — советует Антон. Его не смущают цены на фермерскую продукцию, хотя кому-то они могут показаться высокими. Например, за 300 граммов домашнего йогурта здесь просят 6 руб.

— Сметана домашняя у нас от 17 руб./кг, в зависимости от жирности. А вот здесь вообще шедевры — перепелка за 36 руб./кг, яйца перепелиные — 5 руб. за 20 штучек, — зазывает покупателей Наталья. Говорит, что торговля идет неплохо, а то, что люди не ходят толпами, для продавца скорее плюс, чем минус.

— Рынок чистый, продукция хорошая. Покупатели приезжают, как я говорю, со всего белого света — из Москвы, из Каменной Горки, из Сухарево. Тут же такие изыски — и оленина, и мед натуральный, и специи, — нахваливает «Валерьяново» продавец.

«Покупатели легко расстаются с деньгами»

Георгий торгует на рынке специями. Говорит, что возит товар из Грузии и Индии, а «многое мама смешивает сама, она грузинка».

— Я давно это место заприметил, когда еще все в бетоне было здесь.

Не могу сказать, что надежды полностью оправдались, пока жду. Но у меня аренда копеечная по сути — за свой стеллаж я плачу 150 руб.

Есть еще точка на Expobel — так вот там 900 руб. выходит в месяц. А в Green на Каменной Горке была точка, где 240 евро за квадрат надо было платить. Я там попал на деньги, уже ушел оттуда, — рассказывает мужчина.

Спрашиваем, где лучше идет торговля — в «Валерьяново» или на Expobel?

— Поживее у меня на Expobel, но я там уже 7 лет, постоянные покупатели есть. Здесь тоже было бы все по-другому, если бы не ковид. Когда все начиналось, на разговор с администратором очередь стояла, а потом все пошло наперекосяк.

Цены на специи приходится ставить немаленькие (2,5—6 руб. за небольшую баночку), иначе сделать кассу никак не получится, объясняет Георгий. Но и покупатели здесь другие — охотнее расстаются с деньгами.

— Здесь рядом много коттеджей, люди из частных домов приезжают и не плачутся. А на Каменной Горке я за голову хватался: там никому ничего не надо, лишь бы дешево было. Здесь предлагаешь — и человек берет.

Про постоянных клиентов, которые не жалеют денег на качественные продукты, говорит и предприниматель из Бреста Сергей. Дома он закупает сырое мясо у фермеров, «коптит, запекает, варит, шпарит», а потом привозит готовую продукцию на рынок в Валерьяново.

— Народ у меня особенно полюбил «кровянку» за 15 руб./кг — в натуральной оболочке, никаких добавок. Язык с маринованными овощами хорошо идет, колбасу «Элитную» и «Краковскую» по 26 руб. покупают — их я вообще по советским ГОСТам готовлю, только рубленая свинина и больше ничего.

Сергей стоит на рынке с четверга по воскресенье, ночует в Минске в одном из хостелов. Получается, что живет на два города.

— Есть ли смысл сюда приезжать из Бреста?

— Я тут плачу аренду меньше, чем в Бресте. У меня дома было два павильона, я их закрыл и перебрался в столицу вас кормить. Мне выгодно. Да, в связи с пандемией немного упала торговля. Многие люди не знают про это место, но мне все равно этот рынок больше нравится, чем Комаровка. Здесь как-то все по-европейски, что ли, чистота, порядок. Зимой тепло, летом прохладно, культурнее как-то.

Оглядываемся вокруг и отмечаем, что делать покупки на рынке действительно приятно. На входе можно помыть руки, рядом установлены скамейки, где при желании покупатели могут отдохнуть и упаковать сумки. Нет толпы людей, относительно тихо, хотя кому-то, возможно, будет не хватать рыночной атмосферы.

— Вы знаете, на Комаровском рынке однозначно цены ниже, — говорит одна из покупательниц Елена. — Но мы сюда приезжаем, потому что копченые ряды представлены лучше. Мясо очень хорошее — и сырое, и готовые изделия.

Молодые родители с двумя детьми держат в руках несколько пакетов. Говорят, закупились уже рублей на 200 — взяли зелень, мясо, чай и планируют покупки продолжать.

— Мы сюда ездим, потому что парковка есть, комфортные условия, — объясняют супруги. — И ассортимент интересный, например запеченный адыгейский сыр, нигде такого не видели, сыр с изюмом… Но цены, конечно, выше, чем на других рынках.

Необычных продуктов на рынке действительно много, мы не смогли пройти мимо оленины от охотхозяйства «Белый бор». Можно прямо на месте продегустировать колбасу из дичи по цене 68—76 руб./кг. Кусочек вяленого мяса 100 граммов оценивают здесь в 14 руб.

Сырая оленина стоит 19 до 65 руб. в зависимости от части туши, за баночку тушенки просят 10 руб.

— Охотнее берут готовое мясо, наверное, не знают, как сырое готовить. В чем его преимущества? Экологически чистое, без каких-либо добавок. Покупатели у нас есть, но их мало… Рынок пока слабенький. За последний год ничего особенно не изменилось, про реконструкцию не слышал, — коротко отвечает на наши вопросы продавец Андрей.

Мы пробуем оленину (для негурманов — на вкус как обычное мясо) и идем дальше. Останавливаемся возле прилавка со свежим хлебом и выпечкой.

— 25 руб. у нас пирог со шпинатом, 23 руб. — с вишней. Можно взять за полцены пирог поменьше. Хлеб — 3,5—5 руб., это все из натуральных продуктов сделано, ручная работа, без всяких порошков и химии, — расхваливает продукцию продавец Наталья.

Спрашиваем, как покупатели относятся к выпечке по таким ценам.

— Есть люди, для которых это не проблема. Они могут прийти и сказать: мне этот пирог и этот упакуйте. А есть покупатели, которым такое не по карману.

Директор рынка: «Арендные ставки за год не изменились»

Наше общение с продавцами прерывает охрана вместе с директором рынка Денисом Лявером. Поначалу представитель администрации говорит неохотно, но потом смягчается и рассказывает, что рынок за последнее время «прибавил».

— Такой комплекс заполняется небыстро, все-таки коронавирус сейчас. Но уже сейчас мы посчитали, что нас посещает 50—60 тысяч человек ежемесячно. Арендаторов тоже достаточно. За год мы никак не изменили арендные ставки — остались те суммы, с которых начинали.

По словам директора, состав учредителей тоже не поменялся — их как было четверо, так и осталось.

— Пока ни про какие изменения нам никто не говорил, дополнительных вложений не было. Изначально было три акционера, Олексин пришел уже четвертым и открыл здесь свой магазин Meathouse, больше ничего про него сказать не могу.

С весны по субботам и воскресеньям в «Валерьяново» проводится уличная ярмарка — это, пожалуй, главное изменение за последние полгода. Фермеры торгуют на улице овощами, ассортимент стандартный для осени — картошка, морковка, лук, яблоки, тыква, огурцы, помидоры.

— Тут у нас люди продают то, что вырастили сами. День торговли на улице стоит 10 руб., чтобы сюда прийти, нужна справка. Сегодня здесь у нас 12 точек, но могут разместиться до 40. Тут не угадаешь, иногда и полностью бывает заполнена ярмарка, — рассказывает директор.

Разговорились на улице с женщиной, которая привозит в Минск свою продукцию из Пинска. Огурцы продает по 8 руб., помидоры — по 5,5—6, яблоки — по 1,5.

— У меня 30 соток засажено помидорами, 7 соток — огурцами в теплицах, мы уже лет 20 этим занимаемся. Раньше торговали на Комаровском рынке, но там постоянно были проблемы с местами, поэтому, когда открылся рынок в Валерьяново, переехали сюда. Не могу сказать, что прям довольны, но на выходных неплохо выходит.

Морковь, лук, свеклу, картошку на рынке можно купить за 1,5—2 руб./кг, помидоры — за 3,5—5 руб., сладкий перец — за 4—7, пекинскую капусту — за 3,5.

Арбуз стоит 2 руб./кг, дыня — 4,5 руб., виноград — 6—9 руб., гранат — 15—20 руб.

Для сравнения: на Комаровке в эту субботу виноград можно было найти за 3,5 руб. (кишмиш — от 6 руб.), гранат — за 8 руб., помидоры — 2—3 руб.

Перекусить в «Валерьяново» можно — есть шашлычная на втором этаже, но выбор блюд небольшой. В ближайшее время должны открыться еще несколько точек общепита, в том числе KFC, обещает директор.

— Хотели детскую площадку сделать, но пока не получилось. Рынок еще «стоит», сложная ситуация с коронавирусом, — отмечает Денис Лявер. — Но если сравнивать ноябрь прошлого года и этот октябрь, то стало лучше.

— Сколько нужно времени, чтобы рынок взлетел?

— Не менее трех лет, думаю. У нас есть своя стратегия, но мы пока ее раскрывать не будем. Лучше приходите к нам 7 ноября на день рождения, будут скидки.

Напомним, что торговый комплекс открыт ежедневно с 9 до 24, а вот фермерский рынок работает до 20—21:00, в понедельник — выходной.

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