Ученые выяснили, что произошло, когда в Землю врезался 12-километровый астероид 3 19.10.2021, 13:58

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Это было 66 миллионов лет назад.

Мексиканский залив скрывает под своими водами кратер Чикшулуб, ширина которого составляет 200 километров. Именно он является местом падения астероида, который стал причиной уничтожения динозавров 66 миллионов лет назад.

Об этом сообщает Live Science (перевод — planetanovosti.com).

Специалисты в горных породах в разных уголках мира находят очень тонкий слой глины, возраст которого составляет 66 миллионов лет. В нем содержится иридий. Этот элемент считается невероятно редким на нашей планете, но в большом количестве встречается в космических породах. За счет этого ученые смогли установить точную дату падения астероида. Столкновение было настолько сильным, что повлияло на совершенно всю Землю.

Эксперты собрали все данные, полученные за время проведения исследования и установили, что причина катастрофических последствий заключалась не только в размере астероида и его скорости. Стоит отметить, что его диаметр составлял 12 километров, а скорость – 43 тысячи километров в час. Столкновение с нашей планетой произошло под самым разрушительным углом в 60 градусов. Из-за этого во время удара в атмосферу попало очень много осколков и пыли.

Установить это удалось благодаря моделированию, при котором использовались реальные параметры геологического характера. В результате удара в атмосферу также попало около 325 гигатонн серы, 435 гигатонн углекислого газа. Облако распространилось вокруг Земли и на планету начало в меньшем количестве поступать тепло и солнечный свет. Подобное привело к резкому падению средней температуры с 27 градусов до 5. Кроме того, назад на Землю начали возвращаться камни и пепел, которые поднялись вверх, что стало причиной возникновения множества лесных пожаров.

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