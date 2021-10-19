Ученые рассказали, как космос влияет на мозг человека 2 19.10.2021, 20:40

1,948

Специалисты оценили структурную целостность мозга с помощью маркеров крови.

Ученые из Германии, Швеции и России обнаружили, что длительное пребывание в космосе не только приводит к атрофии мышц и снижению плотности костей, но и оказывает воздействие на мозг, пишет «Вокруг света».

Специалисты оценили структурную целостность мозга с помощью маркеров крови у пяти космонавтов, вернувшихся после длительной миссии. В среднем они находились на борту Международной космической станции 169 дней. Космонавты сдавали кровь непосредственно перед полетом, сразу после возвращения на Землю и спустя одну и три недели после приземления.

Ученым удалось выявить признаки повреждения и ускоренного старения мозга. В образцах крови было обнаружено существенное повышение содержания нескольких специфичных для мозга белков, что указывает на повреждение нервных волокон в белом веществе. Также значительно увеличилась концентрация бета-амилоида, причем изменения сохранялись в течение трех недель после завершения миссии.

«Наши результаты указывают на легкое, но длительное повреждение головного мозга и потенциально ускоренную нейродегенерацию», — отметил один из авторов исследования Петер цу Эйленбург (Peter zu Eulenburg).

Ученые считают, что изменения связаны с перераспределением спинномозговой жидкости в условиях микрогравитации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».