Путин все больше уходит в режим бункерности и самоизоляции.

НАТО на сегодняшний день выступает наиболее мощным международным военно-политическим блоком, который объединяет в своих рядах 30 демократических государств. Североатлантический Альянс выступает одной из ключевых гарантий мира в послевоенной Европе, а механизмы консультаций между странами-членами охватывают любые вопросы, которые могут поставить под угрозу их безопасность из-за агрессивных действий извне. В статье 5 Устава НАТО закреплен фундаментальный принцип коллективной обороны: нападение на одного из членов Альянса рассматривается как нападение на весь блок.

Анализ текущего характера угроз руководством НАТО привел его к выводу, что самой значимой геополитической и военной угрозой для региона Трансатлантики на ближайшие 10 лет выступает путинская Россия. Во-первых, в РФ в рамках концептов «суверенной демократии» и «обнуления» происходит процесс укоренения репрессивного авторитарного режима, который держит курс на сплочение стран-изгоев и подрыв демократических государств в глобальном измерении с помощью большого арсенала гибридных средств. Во-вторых, Россия стремительно милитаризируется, бросая вызов существующему мировому порядку, и жаждет его ревизии. Самым ярким примером выступает агрессия против Украины, выражающаяся в оккупации Крыма и разжигании войны на Донбассе. Россия бессовестно топчет надежды Европы на мирное развитие, ведь Балто-Черноморский регион становится зоной конфликтности.

В условиях траснфера власти происходит укрепление позиций группировки Шойгу, которая мыслит исключительно категориями конфронтации с целью поглощения больших объемов бюджетных средств на военные нужды. Яркой демонстрацией данных тенденций, в духе «империи зла», выступает решение Кремля, озвученное главой МИД Лавровым, от 18 октября о разрыве контактов с НАТО. В одностороннем порядке замораживается работа российской дипмиссии при штаб-квартире Альянса, а в Москве прекращается деятельность натовских военной миссии связи и информационного бюро. Хотя в экспертных кругах на поведение россиян смотрят сдержано, и уверяют об умеренном его влиянии на дальнейший кризис отношений РФ-НАТО, дескать Who is who да почему всем хорошо известно.

Однако в международных СМИ, с подачи российской пропаганды, картина вырисовывается иная, и звучат очень тревожные оценки. Климат между сторонами стремительно ухудшается, и перманентная напряженность теперь может перерасти в новую холодную войну. Симметрии в отношениях достичь не выходит, РФ не может навязать свои модели поведения, и наращивает шантаж, в том числе ядерным оружием. Конфронтация Россия-НАТО символизирует новые расколы в мире, в частности формирование коалиции Москвы и Пекина для противодействия коллективному Западу, и чтобы избежать потерь звучат подспудные призывы к отдельным членам Альянса покинуть его ряды, в частности, российские спецслужбы активно работают на подрыв связей Анкары и Брюсселя.

Хотя формальный повод для текущей антинатовской истерии в России это высылка восьми шпионов ГРУ, которые под крышей миссии РФ в Брюсселе вели злонамеренную деятельность против безопасности Альянса, собирая секретную информацию, в действительности реально Кремль делает выпад против позиции США, направленной на поддержку интеграции в НАТО Грузии и Украины. В ходе визита в Тбилиси и Киев глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что двери НАТО для этих государств остаются открытыми. В частности в случае Украины он подчеркнул: «ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО», и «Украина имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства». Это крупное поражение российской политики, ведь для путинистов успешная и сильная Украина в рядах НАТО подобна смертельному яду. В итоге путинский режим все больше уходит в режим бункерности и самоизоляции, распространяя волны дестабилизации, враждебности и страха за пределами своей территории.

