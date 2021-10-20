Валерий Карбалевич: Власти признали, что они трусливо прячутся от белорусов 8 20.10.2021, 12:47

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Валерий Карбалевич

Лукашисты чувствуют, как к ним относится народ.

Политолог Валерий Карбалевич прокомментировал «Салідарнасці» странный формат новостей на БТ – в телевизионном сюжете о назначении силовиков не только не назвали имена и должности руководителей КГБ, но и размыли их лица и даже фигуры.

- Совсем недавно Лукашенко награждал группу силовиков за «выдающиеся действия» против политических оппонентов, и их имена тоже не назывались, - напоминает Валерий Карбалевич. - Сейчас руководящие кадры КГБ также будут анонимными.

В каком-то смысле это закономерно, говорит политолог:

- Если власть существующего режима сомнительна с точки зрения легитимности, то и все структуры, защищающие этот режим, также должны скрывать свое лицо.

Логика засекретить особенно представителей силовых структур выглядит странно. И это значит, что они чувствуют, в какой стране живут, чувствуют, что в этой стране большинство населения их не любит (вспомните, когда министр внутренних дел рассказывал, что его семью «травят» и бросают в почтовый ящик угрозы)... Власти признают этим фактом анонимности, что они скрываются от собственного народа.

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