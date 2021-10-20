Лавров похвалил талибов за ситуацию в Афганистане 16 20.10.2021, 12:59

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Российский министр встретился с главарями боевиков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Москве встречу с представителями радикального афганского движения "Талибан", которое признано террористической организацией и запрещено в России.

Об этом сообщает РИА "Новости" в среду, 20 октября.

В ходе переговоров Лавров признал, что смена власти в Афганистане – свершившийся факт. Также он отметил усилия талибов по стабилизации обстановки в стране.

"Сейчас у власти новая администрация. Этот свершившийся факт возлагает большую ответственность уже на движение талибов. Отмечаем предпринимаемые им усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживании деятельности государственного аппарата", – отметил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что задача достижения устойчивого мира в Афганистане по-прежнему актуальна.

"Залог ее успешного решения видим, прежде всего, в формировании по-настоящему инклюзивного правительства, которое должно в полной мере отражать интересы всех не только этнических, но и политических сил страны", – сказал министр.

Он заверил, что Россия в ближайшие дни планирует "направить дружественному афганскому народу очередную партию гуманитарной помощи".

Ранее талибы заявили о переговорах с Россией о признании их правительства. Речь идет о дипломатических отношениях, без которых дальнейшее сотрудничество просто невозможно, пояснили в "Талибане".

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