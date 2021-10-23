«Независимая газета»: Беларуси предстоит уникальная забастовка рабочих 3 23.10.2021, 8:09

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Российское издание написало о ситуации на белорусских заводах.

Российское издание «Независимая газета» опубликовало статью лидера «Белорусского объединения рабочих» (БОР) Сергея Дылевского о предзабастовочном состоянии в Беларуси:

— На белорусских заводах ничего не изменилось с советских времен. Планы пятилетки, система кнута и пряника и даже автоматы с газировкой – все это по сей день присутствует на предприятиях. Но, пожалуй, основная проблема Беларуси – нарушение прав человека. Это происходит в стране ежедневно и повсеместно. Не соблюдается техника безопасности, условия труда на рабочих местах (в последнее время люди гибнут на предприятиях особенно часто), рабочих принуждают к выполнению чужих должностных обязанностей. Кроме того, повсеместной проблемой является нарушение оплаты труда. Работник Минского тракторного завода, например, может рассчитывать на 16 долл. за смену, за месяц – 320 долл.

На премии и надбавки надеяться не приходится, поскольку ими напрямую распоряжается руководство. Здесь и начинаются нарушения: если рабочий на предприятии пытается отстаивать собственные права, его просто лишают премий. Не обходится и без идеологической обработки. Администрация всячески старается убеждать людей в том, что приход новой власти не только не исправит ситуацию, а значительно ее ухудшит. По словам так называемых руководителей-назначенцев, предприятия чудом остаются «в живых» только благодаря государству, которое дорожит десятками рабочих и не станет выгонять их на улицу. В основном такая пропаганда рассчитана на старшее поколение, но на молодежь она не действует.

Главная задача «Белорусского объединения рабочих» – разрешить проблемы рабочих на предприятиях и начать защищать права трудящихся. По сути, этими вопросами должны заниматься наши независимые или пусть даже и провластные профсоюзы, но, к сожалению, все, чем они занимаются сегодня, – это функционирование в рамках дозволенного. То есть вся их работа сводится к тому, что они приходят на работу, пьют чай и вечером спокойно возвращаются домой.

Общими силами мы можем добиться положительных результатов. В Беларуси уже объявлено предзабастовочное состояние. Решение о забастовке – решение народа и результат полугодовой работы «Белорусского объединения рабочих». Безусловно, прошлогодние действия властей способствовали тому, чтобы люди боялись выходить в стачку, но сейчас ситуация изменилась. «Белорусское объединение рабочих» вырастило лидеров не просто на каждом предприятии, но и в каждом подразделении.

После такой кропотливой работы и тщательной подготовки в наших силах остановить заводы. Главное в любой забастовке – опыт, поэтому нельзя сказать, что прошлогодняя забастовка не увенчалась успехом. Да, у властей хватило силовых ресурсов, чтобы подавить ее, заглушить голоса рабочих, но мы не имели достаточно опыта, чтобы этому противодействовать. Мы вышли на эмоциях – нас много, мы сможем. Но сейчас победить в противостоянии может только четкий, проработанный план.

Новый формат забастовки позволит обезопасить рабочих. Мы предлагаем просто физически не выходить на работу, без маршей по территории предприятий, без собраний возле цехов. Нам не нужно демонстрировать свое большинство таким образом. Нам не нужен физический контакт работников с силовиками. Вся страна останется дома, в безопасности. Станок не будет запущен до тех пор, пока мы не добьемся исполнения наших требований.

Путь к победе над режимом стоит на трех китах: санкции, забастовки и акции протеста. Одни санкции при всей важности и нужности сами по себе не смогут свергнуть Лукашенко. Нам не стоит оставаться в стороне и надеяться только на вводимые другими странами меры.

Лех Валенса, которому «Белорусское объединение рабочих» отчасти обязано своим появлением, сказал одну простую вещь: «Никто вам не даст зарегистрировать в вашей стране любое объединение – хоть профсоюз, хоть ячейку. Действуйте сами, как партизаны, без бюрократии». Так и получилось. Правда, мы сейчас проходим процедуру регистрации в Польше, но не ради самого факта открытия юридического лица, а для того, чтобы наладить сотрудничество с Международной организацией труда.

И еще один очень важный совет дал Валенса: «Вы не сможете требовать ухода Лукашенко даже путем забастовок. Требуйте переговоров».

Поэтому главная цель белорусской забастовки – переговоры. Переговоры с окружением Лукашенко можно вести о проведении новых честных президентских и парламентских выборов. В переговорах должны непременно участвовать представители всех сфер – не только политики, но и рабочие, медики, спортсмены, педагоги и ученые. Итогом переговоров должно стать определение формата и сроков смены власти. Началом – освобождение политических заключенных.

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