Мнение: Россия готовит фонарь, на котором «повесят» Лукашенко 8 23.10.2021, 8:34

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Началась программа по дискредитации Таракана.

Несколько дней подряд мы получаем сигналы, что Россия намеренно тыкает в Лукашенко острием пропаганды, пишет телеграм-канал CYNIC.

Сначала мы увидели эфир на НТВ, в которым открыто заявили, что Луку пора сбрасывать с кресла. Там же уточнили, что никаких особых достижений у Лукашенко нет, хотя до этого на всех федеральных каналах стоял полный запрет на упоминание Луки в плохом контексте - хорошего про него сказать нечего, поэтому просто запрет на упоминание Лукашенко.

Потом мы выясняем, что Кремль идет на контакт с Западом, хотя одновременно с этим выступает Путин, который рассказывает уйму забавных вещей, смысл которых состоит в работе на "провластную аудиторию" - кивок в сторону Запада "патриотам" пока не показали. Сигнал мы зафиксировали - Нуланд довольна, Байден в режиме ожидания.

И сегодня слили "опрос", который делался летом специально для АП. Стоит уточнить, что в авторитарных государствах исключительно опросы для АП являются репрезентативными и честными - все остальное является инструментом политической игры. О правдивости отчета говорить пока рано, но то, что он согласован с рядом кремлевских сил, говорить уже можно.

Напомню, что еще перед этим мы видели, как глава "Комсомолки" резко перешел с мягкой позиции до фразы "большая ошибка Минска", а затем фактически заявил, что с Лукой пора заканчивать. Это очень похоже на согласованный посыл.

Собственно из-за этих посылов Лука последние несколько дней находится в состоянии паники и оцепенения, заявляя полную чушь. Из Луки склепали идиота, перепостив его заявление про "лечение рака ковидом" для российского читателя, чтобы тот покрутил пальцем у виска. Лука сам подставился - фразой банально воспользовались: пришлось оправдываться, что во фразе с посылом "из-за большей заболеваемости ковидом стало меньше болеть раком, и это хорошо, потому что нам ковид лечить проще, а вам - не знаю" есть второе дно, но ни двойного, ни тройного смысла в нее не заложено - даже первого не обнаружено.

Вернемся к опросу: большинство граждан Беларуси выступает против интеграции и за свержение Лукашенко.

Эти данные - это дротик во дворец, и обитатели дворца это осознали.

В России медленно началась программа по дискредитации Лукашенко - пока медленно прощупывают обстановку, шаг за шагом сдвигая доску и затягивая петлю на шее. Возможный компромисс со Штатами и наличие прямых договоренностей лидеров РФ и США играют на нервы "кормчему".

"Онлайн-встреча" была лишь первым тревожным ударом с сердце "последнего диктатора Европы". Меч на землю, голову на плаху - за все в этой жизни придется платить, и кажется, что Россия (если Лука не объявит о сенсационной сделке) с наслаждением будет садистски душить Луку за все долгие годы предательства…

Если Лукашенко попытается соскочить со сделок, то все ружья выстрелят. Он останется тет-а-тет с народом и санкционным списком. И тогда его медленно начнет срезать коллективная геополитическая сила - жестоко и садистски - без гильотины - а ржавым незаточенным ножиком закончат этап "диктатуры Лукашенко".

Добавляется кейс материалом "Независимой Газеты" про забастовку.

А пока нам надавали слишком много сигналов. Во дворец пора завозить памперсы бульдозерами. Их скоро хватать не будет.

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