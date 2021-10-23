Ученые нашли в Турции необычное здание возрастом 11 тысяч лет 1 23.10.2021, 8:57

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Оно было возведено еще до того, как появилась письменность.

В южной части Турции находится место, которое было названо Карахантеле. Там находится множество зданий, которые были возведены еще до того, как появилась письменность. Археологи среди развалин смогли обнаружить резные изображения голов людей, лисы и змеи.

Об этом сообщает Live Science (перевод — planetanovosti.com).

Особенностью доисторического здания является то, что там присутствуют колоны, возведенные в форме фаллосов. Специалисты считают, что оно вместе с вырезанной человеческой головой применялось в качестве места, где проводились церемонии.

Рядом с резным изображением головы человека всего было обнаружено археологами 11 столбов, имеющих форму фаллоса. Также археолог Некми Карул рассказал о том, что постройка соединяется с другими тремя зданиями с помощью коридоров. Все вместе это образовало достаточно большой комплекс. Ученый уверен в том, что древние люди в этом месте проводили обряды и, возможно, поклонялись каким-то богам.

На сегодняшний день есть некоторая информация, которая это подтверждает. Люди с одной стороны заходили в здание, проходили между колонами-фаллосами и покидали его с совершенно другой стороны. Но для того, чтобы с уверенностью говорить о предназначении постройки, возраст которой достигает примерно 11 тысяч лет, нужно проводить дополнительные исследования и раскопки в данной местности.

Интересным моментом стало то, что здание никто не разрушал и оно не было покинуто. Его просто похоронили, в прямом смысле слова. Оно было очень аккуратно засыпано землей, чтобы все скульптуры, которые в нем расположены, оставались целыми. Это позволило постройке сохраниться в идеальном состоянии, пострадало только пару столбов из-за эрозии.

Обратить внимание стоит на то, что здание с уникальными колонами было построено в то же время, что Гебекли-Тепе. Это храмовый комплекс достаточно большого размера, в котором специалисты также нашли резьбу человеческих голов и разнообразных животных.

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