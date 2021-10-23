Как в разных странах стимулируют людей прививаться от коронавируса 23.10.2021, 15:48

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Сделай укол и выиграй квартиру.

В России тем, кто прививается от коронавируса, дают шанс выиграть квартиру. В некоторых штатах США проводят денежные лотереи с призовым фондом в несколько миллионов долларов. В Польше помимо денег среди привитых граждан разыгрывают электронные самокаты и гибридные авто. А на севере Таиланда местные власти проводят для вакцинированных граждан розыгрыш коров (и это работает!). «Онлайнер» собрали любопытные способы, которыми в разных странах стимулируют людей уколоть вакцину от COVID-19.

Розыгрыши квартир и машин

«Москвичи, сделавшие прививку от коронавируса, смогут выиграть квартиру», — таким сообщением на днях порадовала горожан московская мэрия.

Принять участие в акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!» просто: нужно иметь московский полис и желание привиться. Среди тех, кто введет первый или второй компонент вакцины от коронавируса в ближайший месяц, городские власти разыграют 10 однокомнатных квартир. Звучит более чем заманчиво.

Это уже не первая попытка российских властей заманить людей на вакцинацию с помощью всевозможных лотерей. Летом была разыграна трехкомнатная квартира в Подмосковье и однокомнатная в Уфе (и бонусом шли 10 модных смартфонов).

Также летом в Москве за вакцинацию раздали 20 автомобилей Renault Logan, каждый стоимостью около 1 млн российских рублей ($14 тыс.).

Не забываем про общероссийскую денежную лотерею, которая проводится каждый месяц и закончится 1 декабря. Всего обещают выбрать тысячу победителей, каждому достанется по 100 тыс. рублей ($1400). Участвуют все, кто привился до начала розыгрыша.

В дополнение пожилым жителям Москвы власти предложили программу «Миллион призов». После первого укола пенсионеры получают подарочную карту номиналом 1000 рублей ($14) или промокод на аналогичную сумму. Деньги можно использовать для покупки товаров или оплаты услуг в ряде магазинов, кафе и аптек.

Лотереи с миллионными призами

В некоторых американских штатах в этом году запускали крупные денежные лотереи для тех, кто готов привиться от коронавируса. Суммы выигрыша были заявлены внушительные. Так, губернатор штата Нью-Йорк пообещал победителю аж $5 млн, условием было привиться в одном из 10 государственных учреждений. Позже в Нью-Йорке предложили перечислять на карту по $100 всем, кто сделает первую дозу прививки.

В штате Огайо запустили лотерею Vax-a-Million и пообещали разделить $5 млн между пятью участниками. Вот здесь американские журналисты писали о первой победительнице, которой стала 22-летняя девушка Эбигейл Бугенске.

Иногда лотереи проводят крупные компании. Например, Amazon этой осенью решил разыграть между своими сотрудниками 18 призов общей стоимостью почти $2 млн. Можно выиграть крупные суммы в размере $100 и 500 тыс., а также оплачиваемый отпуск, туристическую путевку и другие призы.

В Польше летом тоже запустили лотерею для привитых граждан. Каждого 2-тысячного участника государственной программы вакцинации гарантированно поощряют призом в размере 500 злотых ($126). Раз в неделю проводится лотерея, где между привитыми гражданами разыгрывают по 50 тыс. злотых (около $12,5 тыс.) и электрические самокаты. Раз в месяц полякам предлагают лотерею с призом 100 тыс. злотых ($25 тыс.) плюс гибридный автомобиль. В финале обещают выбрать два победителя, которые получат по 1 млн злотых (около $253 тыс.) и гибридную машину.

В Латвии для повышения темпов вакцинации правительство запустило лотерею с призами от 100 до нескольких тысяч евро и главным выигрышем в 100 000 евро.

В некоторых европейских странах не устраивают никаких лотерей, а просто раздают деньги и призы всем, кто успел привиться до определенной даты. Так поступили в Сербии, где привившиеся хотя бы одной дозой до 31 мая получили по 3000 сербских динаров (около €25).

А в Словакии деньги раздают тем, кто убедит невакцинированных сделать прививку. Сумма приза зависит от того, в каком возрасте находится тот, кого вы приведете на вакцинацию. За привитого словака до 50 лет активисты могут получить €30, от 50 до 60 лет — €60, а за тех, кому более 60 лет, — €90. И куда же без лотереи — еженедельный призовой фонд в Словакии составляет 2 млн евро. Максимальная сумма выигрыша — €100 тыс., минимальная — €1 тыс.

И немного странностей: селедка, коровы и бесплатное вино в обмен на вакцинацию

В Нидерландах в качестве стимула для вакцинации используют бесплатную селедку. Не удивляйтесь: речь идет о первых партиях Hollandse nieuwe — традиционного деликатеса. Обычно молодую сельдь продают с аукциона, но в этом году ее распределили по центрам вакцинации и дарят всем, кто приходит на укол.

А на севере Таиланда, в районе Мэй Чаем, местные власти решили заманить людей на вакцинацию живыми коровами. Начиная с июня каждую неделю там выбирают счастливчика, который получает молодую корову стоимостью около 10 000 бат ($323). Говорят, деревенские жители очень ценят коров, поэтому после объявления о розыгрыше желающих привиться резко прибавилось.

В некоторых регионах США местные власти также умеют креативить. Так, жителям Западной Вирджинии предложили лотерею, в которой за прививку можно получить пожизненную охотничью лицензию и ружье. В Алабаме тем, кто пройдет вакцинацию, дали возможность прокатиться на скоростном треке, во Флориде со скидкой предлагали билеты на рок-концерт, а в штате Нью-Джерси и Коннектикут привившихся угощали бесплатным вином и коктейлями.

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