МИД ФРГ не исключил «заморозки» счетов компаний, содействующих миграции через Беларусь 1 23.10.2021, 18:43

1,982

Компаниям и их представителям грозит запрет на въезд в ЕС.

МИД Германии не исключает возможности замораживания счетов компаний, которые содействуют перевозке нелегальных мигрантов в Беларусь, откуда те потом направляются в Евросоюз, сообщил 22 октября на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер, пишет zerkalo.io.

«Мы выступаем в ЕС за то, чтобы компаниям, которые в этом участвуют, пригрозили санкциями. Если вы знакомы с системой санкций, то вы знаете, что такие компании и лица попадают в санкционный список, то, например, им грозит запрет на въезд в ЕС и оказание экономических услуг, на практике это может означать, что им придется столкнуться, например, с замораживанием счетов», — заявил Бургер.

Представитель МИД также отметил, что первым шагом являются переговоры с компаниями.

«Можно констатировать, что в последние недели стало больше прямых рейсов в Минск, например, из Дамаска, Бейрута, из Омана, осуществляются рейсы через Турцию, ОАЭ», — утверждал Бургер.

B последнее время число иностранцев, незаконно попавших в Германию «белорусскому маршруту» растет. Большинство пересекают границу в федеральной земле Бранденбург. Если за период с января по июль 2021 года сюда перебрались лишь 26 человек, то с августа их уже более 4300. Только 30 сентября немецкие пограничники остановили два грузовика, в каждом из которых было по 40 человек из Ирака, Ирана и Сирии. Ожидается, что за октябрь приедет еще около 4000 человек.

В связи с увеличением числа беженцев по «белорусскому маршруту» германский федеральный профсоюз полицейских выступил за введение временного пограничного контроля на границе между ФРГ и Польшей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».