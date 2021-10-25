«В элите США сложилось единое и непоколебимое мнение, что с диктатурой в Европе пора заканчивать» 7 25.10.2021, 9:33

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Как Вашингтон и Брюссель ударят по белорусскому режиму.

Telegram-канал "СYNIC" считает, что ЕС и США готовы к более решительным действиям по отношению к Минску:

— Исходя из "европейских" слухов, можно сделать вывод, что новый пакет будет более комплексным, хотя при условии "полного компромисса" ряд "болтов" будет изъят, но прежде спящая Франция и лояльная Москве Германия выступают в качестве двух новых таранов европейской политики. Лояльная Минску Австрия становится нейтральной и подписывает "нейтральную сторону санкций", не стараясь уберечь "минских партнеров".

В элите США сложилось единое и непоколебимое мнение, что с диктатурой в Европе пора заканчивать, поэтому дядюшка Джо по-отечески и с улыбкой намекнул, что он опечален, что диктатур становится все больше, а демократии все меньше, а значит это пора исправлять. Такая добрая и невинная фраза является маркером политической стратегии, поэтому ее я все-таки ретранслирую в СНГ плоскость.

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