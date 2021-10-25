В Польше полностью вакцинировано почти 19,8 миллионов человек 25.10.2021, 13:20

Эксперты подчеркивают, что все вакцины защищают от тяжелых последствий COVID-19.

За прошедшие сутки в Польше было зафиксировано 2950 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения страны. Со вчерашнего дня ни один инфицированный человек не умер, передает «Польское радио».

Главный советник премьер-министра Польши по вопросам COVID-19 сказал, что рекомендация по вакцинации третьей дозой в основном касается пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Анджей Хорбань подчеркнул, что все вакцины защищают от тяжелых последствий инфицирования коронавирусом.

«Очень низкий процент привитых людей оказывается в больнице. Это касается преимущественно пожилых людей с сопутствующими заболеваниями. Этим продиктована идея делать третью дозу вакцины. Мы уже начали прививать людей старше 50 лет, потому что они входят в группу риска. Их нужно прививать третье дозой, потому что благодаря вакцинации снижается вероятность того, что они могут заболеть», - сказал Анджей Хорбань.

Минздрав намерен записывать людей старше 18 лет на третью дозу вакцины против COVID-19 со 2 ноября. В Польше полностью вакцинировано почти 19 миллионов 800 тысяч человек.

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