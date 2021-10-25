Российский политолог: Протестный потенциал белорусов просто огромен 2 25.10.2021, 14:44

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Фото: AFP

Лукашенко за последние 15 месяцев ничего с ним не сделал.

Российский политолог Андрей Суздальцев в своем Telegram-канале прокомментировал «слив» закрытого опроса ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) в Беларуси для российского Министерства иностранных дел:

— Особый интерес представляет цифра в 59%. Именно столько, т.е. трое из пяти граждан Беларуси настаивают на отстранении АВ. Лукашенко от власти. Это весьма жесткая реакция на параноидальное стремление Лукашенко сохранить за собой власть в республике.

На наших глазах из тумана от слезоточивого газа буквально выплывает, как линкор огромный протестный потенциал белорусского народа. Так что база для повтора Августа-2020 готова и Лукашенко за последние 15 месяцев ничего с ней не сделал (не смог).

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