Российский политолог: Протестный потенциал белорусов просто огромен

Российский политолог: Протестный потенциал белорусов просто огромен2
- 25.10.2021, 14:44
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Лукашенко за последние 15 месяцев ничего с ним не сделал.
Российский политолог Андрей Суздальцев в своем Telegram-канале прокомментировал «слив» закрытого опроса ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) в Беларуси для российского Министерства иностранных дел:
— Особый интерес представляет цифра в 59%. Именно столько, т.е. трое из пяти граждан Беларуси настаивают на отстранении АВ. Лукашенко от власти. Это весьма жесткая реакция на параноидальное стремление Лукашенко сохранить за собой власть в республике.
На наших глазах из тумана от слезоточивого газа буквально выплывает, как линкор огромный протестный потенциал белорусского народа. Так что база для повтора Августа-2020 готова и Лукашенко за последние 15 месяцев ничего с ней не сделал (не смог).