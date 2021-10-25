В Слуцк отменили 10 рейсов автобуса из-за коронавируса 1 25.10.2021, 17:44

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Работать некому.

Сегодня с обеда в Слуцке отменили рейсы городского автобуса №21. Причиной отмены является массовые заболевания COVID-19 в слуцком филиале «Автобусный парк №2», пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Остаться дома и защитить себя и своих близких от эпидемии, а заодно — отстоять страну и вернуть в неё закон и справедливость, присоединившись 1 ноября к общенациональной забастовке, призывает Белорусское объединение рабочих.

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