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В Слуцк отменили 10 рейсов автобуса из-за коронавируса

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  • 25.10.2021, 17:44
  • 5,222
В Слуцк отменили 10 рейсов автобуса из-за коронавируса

Работать некому.

Сегодня с обеда в Слуцке отменили рейсы городского автобуса №21. Причиной отмены является массовые заболевания COVID-19 в слуцком филиале «Автобусный парк №2», пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Остаться дома и защитить себя и своих близких от эпидемии, а заодно — отстоять страну и вернуть в неё закон и справедливость, присоединившись 1 ноября к общенациональной забастовке, призывает Белорусское объединение рабочих.

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